POLÊMICA

Vice-governador de Minas diz que Havaianas passam "mensagens políticas"

Segundo o vice-governador de Minas, Matheus Simões, empresas devem se recolher à sua atividade comercial. "Elas ficam melhores lá", afirma

Boicote à Havaianas somou mais de 31 milhões de menções nas redes em 48 horas - (crédito: Platobr Politica)
Boicote à Havaianas somou mais de 31 milhões de menções nas redes em 48 horas - (crédito: Platobr Politica)

O vice-governador Matheus Simões (PSD) falou sobre a polêmica envolvendo o comercial das sandálias Havaianas, cuja fábrica está localizada em Montes Claros, no Norte de Minas.

Questionando se também iria aderir ao boicote às sandálias, liderado pela extrema-direita, Simões disse lamentar que as empresas tentem passar “mensagens políticas”.

“Eu lamento que o Brasil tenha se transformado em um lugar em que até uma empresa desse tamanho use o momento de final de ano para tentar passar mensagem política. Vamos deixar a política com os políticos. As empresas podem se recolher à sua atividade comercial. Elas ficam melhores lá”, afirmou. 

A extrema-direita acusa a tradicional fábrica mineira de chinelos Havaianas de fazer campanha pró-esquerda em função de um comercial da marca, no qual a atriz Fernanda Torres propõe aos brasileiros que não comecem “2026 com o pé direito”.

“O que eu desejo é que você comece o ano novo com os dois pés. Os dois pés na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser”, diz um trecho do comercial.

O boicote em Minas foi  liderado pelo senador Cleitinho (Republicanos) que, em suas redes sociais, no último domingo (21/12), disse que o pé direito é uma “metáfora” contra as eleições de representantes da direita.

“As Havaianas vão falar que foi só uma propaganda, mas a gente sabe o recado que a Havaianas quis deixar aqui, até porque o ano que vem é um ano eleitoral. E o país está extremamente polarizado. E quem que ela contrata para poder fazer essa propaganda? Uma atriz que é declaradamente contra a direita”, afirma o senador em um vídeo postado em suas redes sociais.

Segundo ele, quem “é de direita já sabe o que fazer com as Havaianas o ano que vem”. “Até porque quem lacra não lucra”, afirma o senador.

Desde domingo, quando começou a polêmica, foram cerca de 50 milhões de menções à marca brasileira de sandálias de borracha nas redes sociais. 

Críticas 

Simões e Cleitinho são pré-candidatos ao governo de Minas. A fala de Cleitinho foi criticada pela deputada federal Duda Salabert (PDT). Segundo ela, afirmou o movimento representa um ataque direto à economia do Norte de Minas. Duda ressaltou que a maior e mais moderna fábrica da Havaianas está localizada em Montes Claros, município que concentra parte significativa dos empregos gerados pela empresa no estado.

AM

Alessandra Mello - Estado de Minas

Por Alessandra Mello - Estado de Minas
postado em 24/12/2025 13:34 / atualizado em 24/12/2025 13:36
