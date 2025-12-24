Vasco recebe proposta para realizar a maior venda da história do clube

O Vasco rejeitou uma proposta do Zenit por Rayan e manteve postura firme nas negociações envolvendo o principal destaque da temporada de 2025. Os russos ofereceram 31 milhões de euros, cerca de R$ 200 milhões, mas a diretoria vascaína respondeu com uma contraproposta.

A cúpula cruz-maltina estipulou o valor de 50 milhões de euros, aproximadamente R$ 327 milhões, para o negócio. O clube fez questão de deixar claro que só aceita negociar o atacante por valores considerados compatíveis com sua importância esportiva e financeira.

A movimentação ganhou relevância porque envolve um dos jovens mais valorizados do futebol brasileiro atualmente. O interesse do Zenit segue ativo, e o clube já havia feito uma investida anterior pelo jogador.

A direção do Vasco entende que o momento esportivo de Rayan justifica uma negociação em patamar elevado, ainda mais diante da multa rescisória fixada em 80 milhões de euros, valor próximo de R$ 500 milhões.

A informação inicial sobre a proposta foi divulgada pelo jornalista Lucas Pedrosa. Internamente, o Cruz-Maltino se sente respaldado pela cláusula contratual alta, o que permite analisar ofertas com tranquilidade e sem receio de uma saída imediata mediante pagamento à vista.

Modelo de renovação com o Vasco

Outro ponto relevante envolve os direitos econômicos do atleta. O percentual que pertence ao clube em uma eventual venda varia conforme o valor final da negociação, não havendo um número fixo estabelecido.

Esse modelo foi definido na renovação assinada no início de dezembro, considerada satisfatória tanto para o clube quanto para o estafe do jogador.

O vínculo também prevê bonificações por metas esportivas, incluindo eventual convocação para a seleção brasileira, já que o atacante vem sendo monitorado pela comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti.