Capital apresenta colombiano Johan Arango como novo reforço para 2026

Johan Arango é o segundo gringo a fazer parte do time da Coruja - (crédito: Divulgação )

Com um calendário cheio para 2026, o Capital anunciou por meio das redes sociais, o atacante colombiano Johan Arango, como novo reforço da Coruja para a próxima temporada. Ex- Internacional de Palmira (Colômbia), Johan chega como um nome de peso no time do Tricolor para a disputa de quatro competições diferentes para o próximo ano.

Aos 34 anos, o colombiano pousa no DF após se despedir do país natal, no qual atuou pelo Internacional de Palmeira e fez 39 jogos e seis gols. No currículo, o atacante possui um título do Campeonato Tocantinense pelo União Atlético Clube em 2024 e faturou uma Supercopa da Colômbia, enquanto defendia a camisa do Independiente Santa Fe. Arango também passou por clubes como Once Caldas e América de Cáli.

A experiência do novo reforço não para por aí. Com 63 gols na carreira, Johan já balançou as redes da Libertadores pelo Deportivo Binacional do Peru, um deles na vitória contra o São Paulo, em 2020. No total, foram quatro gols pelo clube peruano no torneio. Pelo Santa Fe, Arango também marcou dois gols para a equipe na competição. O colombiano é o segundo gringo a fazer parte do time do técnico Fábio Brostel. O primeiro foi o Nicolas Lugano, lateral uruguaio filho do ídolo ex-São Paulo Diego Lugano.

Em 2026, além do Candangão, o Capital irá disputar a Série D do Campeonato Brasileiro e as Copas do Brasil e Centro-Oeste. Para a temporada, o clube de Brasília já anunciou 20 jogadores entre renovações e contratações, além de contarem com o trabalho de base para integrar a equipe profissional.

*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima

