Palmeiras se acerta com Marlon Freitas, que já tem data de apresentação

Botafogo e Palmeiras entraram em um entendimento, nesta sexta-feira (26/12), pela transação em definitivo do volante Marlon Freitas. O jogador, aliás, segundo apuração do Jogada10, já tem até data para se apresentar ao Verdão: no primeiro domingo de 2026; dia 4 de janeiro.

Dessa forma, Freitas é aguardado na reapresentação do clube visando a estreia no Paulistão, já no dia 10 de janeiro, contra a Portuguesa, fora de casa, pela primeira rodada. O Palmeiras pagará R$ 33,26 milhões por 100% dos direitos econômicos do capitão do Botafogo. O contrato deve ser até o fim de 2028, aliás. Ele chega para suprir a saída de Aníbal Moreno, que acertou com o River Plate (ARG). Agora, o foco do Verdão é em um zagueiro e um meia.

Palmeiras fez proposta irrecusável

A proposta, ainda de acordo com apuração do J10, foi "irrecusável". Assim, Marlon Freitas, que chegou sem custos junto ao Atlético-GO para a temporada 2023, trocará Rio de Janeiro por São Paulo. Rapidamente tornou-se pilar da equipe carioca, virando capitão e erguendo os troféus da Libertadores (inédito) e Brasileirão e virando ídolo. Ao todo, são cinco gols, além de 18 assistências em 186 partidas pela equipe de General Severiano.

Hoje aos 30 anos, Marlon Freitas começou a carreira no Fluminense, onde fez base desde o sub-19. Passou por empréstimo no FL Strikers (EUA) e no Samorin (ESL), atuando em 20 jogos com o time profissional do Flu em 2017. Posteriormente, jogou também emprestado no Criciúma (2018) e no Botafogo-SP (2019). Já em 2020, assinou em definitivo com o Atlético-GO, onde se destacou. Foram três anos no Dragão, com 15 gols e 16 assistências 163 jogos.



