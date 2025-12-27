Morre Cida Guimarães, ícone do basquete brasileiro

A ex-atleta Maria Aparecida Cardoso Guimarães, ícone do basquete brasileiro, morreu neste sábado (27/12). Nascida em 1930, Cida foi bicampeã Sul-Americana com a Seleção Brasileira em 1954 e 1959, e ajudou a construir um caminho para as novas gerações, rompendo preconceitos e conquistando espaço e títulos. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Basquete. A causa da morte não foi divulgada.

Cida é mãe do também atleta de basquete Cadum Guimarães, além de Eduardo, Ângela e Márcia. "Nossas condolências aos amigos e familiares. Cida é um exemplo de garra, talento e amor ao basquete e à vida", frisou a Confederação Brasileira de Basquete.

