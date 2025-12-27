NBB: Brasília encara jogo duro contra atual tetracampeão Franca em SP

Protagonistas de uma das maiores rivalidades do NBB, Brasília Basquete e Franca duelam, hoje, às 17h, no Ginásio Pedrocão, no interior de São Paulo. O atual tetracampeão nacional ocupa o quarto lugar na classificação, um posição a frente da equipe candanga. Motivado pela classificação antecipada para a Copa Super 8, o time de Dedé Barbosa tem um adversário duríssimo no penúltimo compromisso antes da pausa para o réveillon. O UOL anuncia a transmissão.

O momento para os Extraterrestes é de foco e persistência para o decorrer da disputa na liga brasileira. O Brasília Basquete faz uma das melhores temporadas nesta década. O desempenho havia sido planejado publicamente na apresentação do elenco para 2025/2026. A campanha de 14 vitória e 3 derrotas em 17 jogos e aproveitamento de 76,5% mostra que o planejamento está sob controle.

De 2009 a 2012, a equipe do Distrito Federal conquistou a hegemonia no cenário nacional ao consagrar-se tricampeã consecutiva. Naquela época, Brasília Basquete e Franca protagonizaram grandes decisões e alimentaram a rivalidade entre as equipes. Em 2008/2009, na semifinal do NBB, o o time candango venceu a série melhor de cinco por 3 x 2 contra os arquirrivais e avançaram à final. Na decisão de 2010/2011, triunfaram diante do adversário paulista e consagraram-se bicampeões.

Entretanto, o Brasília Basquete busca retomar o protagonismo, o time do Franca lidera a hegemonia brasileira desde 2021. É o atual tetracampeão do NBB. Conquistou a liga em em 2021/22, 22/23, 23/24 e 24/25. Na disputa de hoje, entra em quadra toda a história que acompanha esse grande clássico. Em 27 de dezembro de 2024, há exatamente um anos, os brasilienses derrotaram os francanos no NBB por 91 x 86 no Nilson Nelson. Hoje, mais um capítulo será escrito, dessa vez, com a vantagem para os adversários de terem o apoio da fanática torcida.

Para o ala Daniel Von Haydin, o embate não será moleza, mas a equipe está confiante. "Jogo grande é sempre difícil né, ainda mais contra uma equipe como Franca, que dispensa apresentações. A gente sabe da importância dessa partida pelo cenário da tabela, pela briga direta por posições e pelo super 8. Estamos em uma sequência positiva, construindo vitórias com muito trabalho e consistência, e queremos manter isso. Estamos preparados para competir forte e buscar mais um resultado importante", avalia.

Depois do jogo de hoje, o Brasília Basquete enfrentará o Bauru na segunda-feira, às 19h30. O primeiro jogo em 2026 será em 9 de janeiro fora de casa contra o Rio Claro.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima



