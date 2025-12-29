Fortaleza dá fim ao feminino e Minas Brasília vira candidato à vaga na Série A1

Minas Brasília foi eliminado na Série A2 pelo Fortaleza. Agora, fim do futebol feminino do time tricolor dá às candangas a possibilidade de retorno à elite nacional - (crédito: Patricy Albuquerque/Minas Brasília)

Uma notícia negativa para a estrutura do futebol feminino reacendeu a chance de o Minas Brasília voltar a figurar entre as principais equipes do Campeonato Brasileiro. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (29/12), o Fortaleza anunciou o fim das atividades do departamento. De acordo com o clube, apesar dos esforços demandados, uma determinação da SAF decretou a descontinuidade do projeto. O time tricolor estava garantido na Série A1 nacional após conquistar a vaga no gramado. Com a desistência, o Minas Brasília surge como um candidato para ocupar a posição e jogar a elite em 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Explica-se: as Leoas do Pici subiram de divisão justamente em um confronto contra o Minas Brasília, nas quartas de final da Série A2 do Brasileirão Feminino de 2025. Eliminado na fase decisiva do acesso, as candangas surgem como candidatas naturais à vaga. Os critérios para substituição são amplos e serão definidos pelo Departamento de Competições (DCO) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Até a publicação desta matéria, a entidade nacional não havia se manifestado sobre como se dará o processo de seleção de quem subirà à elite.

A reportagem do Correio chegou o regulamento da Série A2 de 2025 e o Regulamento Geral de Competições da CBF, documento responsável por nortear casos administrativos dos torneios da entidade. No entanto, nenhum deles versa sobre como será feita a escolha do substituto para ocupar a vaga gerada pelo Fortaleza. Em 2020, houve um caso parecido com o Vitória-PE. Na ocasião, o clube desistiu de jogar a segunda divisão e a confederação indicou o Atlético-GO por intermédio do Ranking Nacional de Clubes (RNC) masculinos. À época, não existia um rankeamento feminino.

Agora, porém, a CBF poderá se basear na lista dos melhores clubes femininos do país. Entre os times participantes da última edição da Série A2, o Minas Brasília é o melhor posicionado, considerando apenas as agremiações garantidas na próxima segunda divisão nacional, com exceção aos rebaixados da Série A1. O clube candango aparece em 23º. Porém, se a entidade considerar a melhor campanha geral entre as equipes sem sucesso na luta pelo acesso de 2025, o Vitória-BA surge como candidato. No ranking da entidade, porém, o clube baiano surge atrás das candangas.

Há, ainda, o diferencial esportivo de o Minas Brasília ter sido eliminado justamente pelo Fortaleza na briga por vaga na Série A1 de 2026. Em contato com a reportagem do Correio, o clube disse acompanhar a definição dos critérios por parte da CBF. O Brasileirão Feminino começa em 16 de fevereiro e vai até 10 de outubro. Assim, a entidade deve tomar uma decisão a respeito do substituto do Fortaleza nas próximas semanas.