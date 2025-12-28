Cristiano Ronaldo e o luxo mais caro de sua vida bilionária

Cristiano Ronaldo topou pagar mais de R$ 300 millhões para ter um dos melhores jatos comerciais do mundo - (crédito: Foto: Divulgação / bombardier.com)

Ao marcar dois gols na goleada do Al-Nassr por 3 x 0 sobre o Al-Okhdood, neste sábado (27/12), o atacante Cristiano Ronaldo chegou aos 956 gols, restando 44 para o milésimo. Dono de marcas impressionantes, ele é o atleta mais bem pago do mundo. Apenas com o contrato com o Sl-Nassr, chega a R$ 1,25 bilhão por ano. Aliás, de acordo com a revista Forbes, sua fortuna é de R$ 7 bilhões.

Além disso, é o mais seguido do mundo no Instagram: 660 milhões. Dono de mansões, empresas e uma frota de carros caríssimos, CR7 tem um gasto mais extravagante do que todos os outros que ele já fez na vida. Trata-se de um jato Bombardier Global Express, modelo 6500, com custo aproximado de 50 milhões de euros (R$ 326 milhões atualmente).

"A coisa mais cara que já comprei? Um avião, sim. Tenho os meus aviões desde os 30 anos, mas mudei agora, um ano atrás, portanto foi um pouco caro. Bombardier", disse em recente entrevista ao jornalista britânico Piers Morgan. Confira abaixo deltalhes desde "mimo."

Raio X do Bombardier de Cristiano Ronaldo

O Bombardier Global 6500 é um jato executivo com cabine luxuosa, tecnologia avançada e desempenho superior, com alta velocidade e conforto. É capaz de fazer, sem escalas, uma viuahem Los Algeles-Parisou Londres -Rio de Janeiro. E mantê-lo não é barato. Seguro, pagamento de pilotos e manutenção, além do hangar deixa o custo mensal em pelo menos R% 500 mil.

Agora, veja os detalhes:

Altitude máxima: 51.000 pés (15,5 km).

Velocidade: Mach 0.85 (cerca de 1.040 km/h)

Motor: Rolls-Royce Pearl 15

Cabine ampla, silenciosa, com assentos ergonômicos.

Sistema de purificação do ar

Conectividade de alta velocidade.

Cozinha completa

Compartimento de bagagem acessível em voo

Cockpit com sistemas avançados de visão, radar e navegação

Capacidade de operação em pista curta de 2.700 pés (823 metros)

Gastador e filantropo

CR7 disse que sempre esteve preparado para ganhar dinheiro. E que, assim, era uma questão de tempo atingir os seus objetivos, cultivados desde a infância humilde na Ilha da Madeira, onde nasceu. Mas, além de possuir itens de altíssimo luxo, CR7 também recebe reconhecimento pela filantropia. Afinal, há anos ele é a pessoa física em Portugal que destina mais dinheiro para causas sociais.

"Era como ganhar uma Bola de Ouro, porque tens os teus objetivos de ter uma casa, um carro e era o meu objetivo atingir esse número. Honestamente. Não sou obcecado pelo dinheiro, porque pode te ajudar em muitas formas, mas quando você atinge um nível já não interessa, mas é bom ter mais, porque somos humanos, nunca estamos felizes com o que temos. Há coisas mais importantes do que o dinheiro".