Atleta da Tanzânia vence São Silvestre e desmaia no fim; brasileira sobe no pódio

Atleta terminou prova em 51min09s; brasileira Nubia de Oliveira repetiu resultado de 2024 e ficou em terceiro lugar

Atleta Sisilia Ginoka, vencedora da categoria feminina da 100.. Corrida Internacional desmaia após fim do percurso - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)
Atleta Sisilia Ginoka, vencedora da categoria feminina da 100.. Corrida Internacional desmaia após fim do percurso - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

A tanzaniana Sisilia Ginoka Panga venceu, nesta quarta-feira (31/12), a prova feminina da 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, realizada em São Paulo. A atleta dominou grande parte do percurso e cruzou a linha de chegada isolada, com o tempo de 51min06s, encerrando uma sequência de oito vitórias consecutivas de corredoras do Quênia na prova. 

A queniana Cynthia Chemweno terminou na segunda colocação, com 52min30s, repetindo o vice-campeonato. Já a brasileira Nubia de Oliveira garantiu o terceiro lugar no pódio com tempo de 52min42s, repetindo o resultado do ano passado. 

  • Atleta Sisilia Ginoka, vencedora da categoria feminina
    Atleta Sisilia Ginoka, vencedora da categoria feminina Paulo Pinto/Agência Brasil
  • Atleta brasileira Nubia de Oliveira, terceiro lugar da categoria feminina
    Atleta brasileira Nubia de Oliveira, terceiro lugar da categoria feminina Paulo Pinto/Agência Brasil

Aos 23 anos, Nubia coleciona conquistas no atletismo de pista, como dois títulos do Troféu Brasil nos 10.000m e o ouro no Campeonato Sul-Americano.

Corrida

Logo nos primeiros quilômetros, a queniana Cynthia Chemweno assumiu a dianteira, acompanhada por Sisilia. Pouco depois dos 10 km, a tanzaniana acelerou, tomou a liderança e passou a correr sozinha até o fim. Mesmo à frente com folga, ela demonstrou desgaste extremo na reta final e desmaiou após cruzar a linha de chegada. 

Apesar do susto, o desempenho rendeu à atleta, que completou 28 anos no domingo (28), o primeiro título na tradicional corrida paulistana. 

Pódio feminino

1º - Sisilia Panga (Tanzânia) — 51min06s

2º - Cynthia Chemweno (Quênia) — 52min30s

3º - Nubia de Oliveira (Brasil) — 52min42s

 

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 31/12/2025 09:46
