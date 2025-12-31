Atleta da Tanzânia vence São Silvestre e desmaia no fim; brasileira sobe no pódio

A tanzaniana Sisilia Ginoka Panga venceu, nesta quarta-feira (31/12), a prova feminina da 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, realizada em São Paulo. A atleta dominou grande parte do percurso e cruzou a linha de chegada isolada, com o tempo de 51min06s, encerrando uma sequência de oito vitórias consecutivas de corredoras do Quênia na prova.
A queniana Cynthia Chemweno terminou na segunda colocação, com 52min30s, repetindo o vice-campeonato. Já a brasileira Nubia de Oliveira garantiu o terceiro lugar no pódio com tempo de 52min42s, repetindo o resultado do ano passado.
Aos 23 anos, Nubia coleciona conquistas no atletismo de pista, como dois títulos do Troféu Brasil nos 10.000m e o ouro no Campeonato Sul-Americano.
Corrida
Logo nos primeiros quilômetros, a queniana Cynthia Chemweno assumiu a dianteira, acompanhada por Sisilia. Pouco depois dos 10 km, a tanzaniana acelerou, tomou a liderança e passou a correr sozinha até o fim. Mesmo à frente com folga, ela demonstrou desgaste extremo na reta final e desmaiou após cruzar a linha de chegada.
Apesar do susto, o desempenho rendeu à atleta, que completou 28 anos no domingo (28), o primeiro título na tradicional corrida paulistana.
Pódio feminino
1º - Sisilia Panga (Tanzânia) — 51min06s
2º - Cynthia Chemweno (Quênia) — 52min30s
3º - Nubia de Oliveira (Brasil) — 52min42s