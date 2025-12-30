InícioEsportes
São Paulo

São Paulo fecha acordo com River Plate por troca de trio

Clubes têm acerto verbal por uma troca tripla: Enzo Díaz e Gonzalo Tapia por Giuliano Galoppo. Resta apenas trâmites burocráticos

Giuliano Galoppo, meia do São Paulo, durante partida do Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)
Giuliano Galoppo, meia do São Paulo, durante partida do Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

São Paulo e River Plate possuem um acerto verbal por uma troca tripla: Enzo Díaz e Gonzalo Tapia por Giuliano Galoppo. Os clubes já trabalham nos trâmites burocráticos e devem oficializar a operação nas próximas horas. A negociação não terá valores. A informação é do "Uol".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No caso do Galoppo, os direitos são divididos em 50% entre São Paulo e River Plate. Afinal, o meia argentino foi um dos atletas mais caros da história do Tricolor Paulista. Ele chegou em 2022 por cerca de 6 milhões de dólares (R$ 32 milhões na época). Ele atuou em 60 jogos pelo São Paulo, anotou 10 gols e quatro assistências.

A diretoria paulista buscava um acerto desde outubro. Galoppo está emprestado ao River Plate e ficou a cinco minutos de atingir a cláusula na última partida e, assim, teria que retornar ao Morumbis no início do ano que vem.  O clube, portanto, pagaria quase R$ 20 milhões por 60% dos direitos.

Enquanto Enzo Diaz virou titular na posição, fez 52 jogos na temporada, anotou um gol e deu sete assistências. O  lateral-esquerdo atingiu a meta de atuar em 50% dos jogos da equipe e já tinha permanência automática em cerca de R$ 11 milhões.  Mesmo sem atuar no fim da temporada, ele nos planos do clube.

Por fim, Gonzalo Tapia também conseguiu se destacar pelo São Paulo com o técnico Hernán Crespo. Ele fez 21 jogos e cinco gols, terminou a temporada com moral. O atacante, aliás, tinha contrato até o meio de 2026 e uma opção de compra fixada em cerca de R$ 13 milhões.

Reforços

Até o momento, o São Paulo contratou dois jogadores nesta janela de transferências: o volante Danielzinho, do Mirassol, e o goleiro Carlos Coronel, ex-New York Red Bulls. Além disso, o Tricolor ainda busca a contratação do volante Allan, do Flamengo.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 30/12/2025 20:07
    SIGA
    x