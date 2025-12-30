Vini Jr. conquista a web ao aparecer cuidando do filho de Virginia Fonseca

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O atacante do Real Madrid Vini Jr. encantou os internautas ao surgir em um vídeo cuidando do filho caçula de Virginia Fonseca. Na publicação, o jogador aparece interagindo com José Leonardo, de um ano, enquanto a família curte dias de descanso em Trancoso, na Bahia.

Leia também: Olho na grama do vizinho no mercado da bola brasileiro



No vídeo compartilhado por Tainá Militão, Vini Jr. é visto brincando com o menino à beira da piscina, em um momento que gerou reação positiva de fãs e internautas nas redes sociais.

Nas redes, os seguidores não economizaram nos comentários. Uma internauta escreveu: "Amei o Vini Jr. com o José. Deus abençoe e livre das maldades", enquanto outra publicou: "Vini e José. Fofinhos". Houve ainda quem brincasse: "O Vini padrasto do ano".

Como é a relação dos filhos com Vini Jr.

Virginia usou as redes sociais recentemente para comentar como é a relação dos filhos com o jogador do Real Madrid.

"A Maria Alice já conhecia o Vini porque ela assiste um pouco de futebol. Quando eu estava assistindo aos jogos, ela estava assistindo lá comigo. Mas pensei que ela fosse ficar com vergonha quando visse ele pessoalmente, mas foi o contrário, ela foi super conversando, mostrando as coisas… Mesma coisa a Maria Flor. O José Leonardo ficou pegando o cabelo dele, brincando. Então, as crianças gostaram bastante dele. Deu super certo e eu fiquei muito feliz porque isso é muito importante para mim. Está sendo tudo muito leve", finalizou.