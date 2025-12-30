"Sinto falta dele todos os dias", diz mulher de Schumacher em rara mensagem

Na declaração, Corinna afirmou que a saudade é diária, mas ressaltou que Schumacher segue presente no convívio familiar - (crédito: Reprodução Instagram @michaelandcorinna)

Doze anos depois do acidente de esqui de Michael Schumacher, Corinna Schumacher fez uma rara manifestação ao recordar a data que marcou o episódio ocorrido em 29 de dezembro de 2013, nos Alpes Franceses. A esposa do heptacampeão da Fórmula 1 publicou uma mensagem nas redes sociais em que fala sobre a ausência do piloto e o impacto permanente do acidente na família.

Na declaração, Corinna afirmou que a saudade é diária, mas ressaltou que Schumacher segue presente, ainda que em uma condição diferente daquela conhecida pelo público ao longo de sua carreira. A mensagem foi divulgada na conta oficial do ex-piloto na rede social X.

“Eu sinto falta do Michael todos os dias. E não sou apenas eu. São os filhos, a família, o pai, todos ao redor dele. Todos sentem falta do Michael. Mas o Michael está aqui — diferente, mas aqui. Ele continua me mostrando sua força todos os dias”, escreveu.

Michael Schumacher sofreu o acidente enquanto esquiava fora da pista sinalizada. Durante a descida, caiu, bateu a cabeça em uma rocha e foi lançado a cerca de dez metros, mesmo utilizando capacete. O ex-piloto permaneceu em coma por aproximadamente seis meses e, desde então, não voltou a aparecer publicamente.

Aos 56 anos, Schumacher tem seu estado de saúde preservado sob rígido sigilo. A família adotou, desde o início, uma postura discreta, divulgando apenas informações pontuais e limitando o acesso ao ex-piloto a um círculo restrito de pessoas próximas.

