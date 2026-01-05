Anselmi dá salto importante na carreira ao sair do Porto para o Botafogo

Leonardo Pereira — Martín Anselmi, de fato, saiu em baixa do Porto. Em janeiro de 2025, pegou o bonde andando e não resistiu à má campanha no Mundial de Clubes da Fifa, em junho. Seis meses de trabalho e sem uma pré-temporada para conhecer bem os jogadores, montar o plantel em comunhão com o departamento de futebol e imprimir as suas digitais na equipe portuguesa. Ele pagou, assim, o preço pelo mau planejamento dos Dragões. No entanto, o treinador rosarino não tombou e, como colocaria o antropólogo Capitão Nascimento, "caiu para cima". Em dezembro do ano passado, o Botafogo o escolheu para ocupar o cargo de técnico da equipe mais importante do futebol brasileiro. Anselmi iniciou, neste domingo (4), no Espaço Lonier, um salto importante na carreira.

Aos 40 anos, Anselmi só não pode repetir o cenário que marcou a passagem de Davide Ancelotti. Com o antecessor do argentino, não houve uma via de mão dupla. Ou seja, de julho a dezembro de 2025, o Botafogo, de certa forma, "impulsionou" a trajetória do jovem treinador italiano e não obteve o retorno na mesma proporção – duas eliminações nas Copas e uma vaga protocolar na fase eliminatória da Libertadores. O clube proporcionou a Ancelottinho a chance de equivocar-se, aprender com os próprios erros e crescer, metodologia típica de um iniciante (palavra utilizada aqui sem nenhuma conotação pejorativa, cabe ressaltar). A SAF do Alvinegro segurou as pontas nos piores momentos do filho da Seleção Brasileira. Entretanto, na primeira desavença, o europeu resolveu optar pela ruptura.

Davide, por fim, deixou o Botafogo com dez jogos de invencibilidade e uma boa imagem para o mercado, se quiser, claro, continuar a carreira no comando de times ou ligas com alguma relevância no planeta. Martín Anselmi também ganha uma oportunidade valiosa de mostrar valor e encerrar (ou minimizar) alguns questionamentos da passagem pelo Estádio do Dragão. Apesar da pouca idade, o novo treinador alvinegro, contudo, não é um novato e já obteve resultados expressivos. O argentino já passou por Unión La Calera (CHL), Independiente Dell Valle (ECU), Cruz Azul (MEX) e Porto. No clube equatoriano, por exemplo, ganhou uma Copa Sul-Americana e uma Recopa, títulos que catapultaram o seu nome. Na América do Norte, também saiu com fervorosos defensores após um vice-campeonato nacional.

Novas diretrizes táticas no Botafogo

Para o trabalho não acabar prematuramente no sexto mês, a torcida da Estrela Solitária terá papel preponderante. Não pode pedir a cabeça do comandante no quarto embate, galera! A paciência será fundamental, pois Anselmi deve implementar novos conceitos durante a era SAF. É a primeira vez que o Glorioso terá, assim, um profissional assumidamente com inspiração em Marcelo Bielsa, vanguardista argentino que estabeleceu novos parâmetros no futebol e valorizou demais o desempenho na forma com a qual busca as vitórias nas partidas. Se o treinador colocar em prática suas convicções logo de cara, o Botafogo precisará se acostumar a atuar com três zagueiros, uma linha de dois alas e dois meias por trás de um centroavante, desenho tático inédito desde 2022, quando o empresário John Textor concretizou a compra do Fogão. Tempo, portanto, é uma palavra-chave.

Aprovado nas redes sociais e com expectativa positiva do botafoguismo, Anselmi, agora, conta com uma pré-temporada inteira para moldar a equipe de acordo com a sua filosofia. E o clube, enfim, contratou um treinador que tem o pensamento orientado para o "DNA ofensivo". Em Condições Normais de Temperatura e Pressão (a famosíssima CNTP) e com uma boa preparação física, o Botafogo pode ser um time competitivo novamente. Mas precisará de alguns ensaios.

