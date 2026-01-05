Jimmy Kimmel ironiza Trump ao receber prêmio: "Preferia o da Paz da Fifa"

A cerimônia do Critics Choice Awards 2026, realizada na noite deste domingo (4), foi marcada por um discurso ácido que conectou o entretenimento à geopolítica e ao futebol. Jimmy Kimmel, vencedor na categoria de Melhor Talk Show, utilizou seu momento no palco para ironizar o presidente Donald Trump e a Fifa. O apresentador afirmou que "preferia ter recebido o Prêmio da Paz da Fifa", em referência direta à honraria entregue pela entidade máxima do futebol ao presidente dos Estados Unidos em dezembro de 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A declaração de Kimmel ressoa como uma crítica mordaz à contradição do momento. O prêmio concedido por Gianni Infantino a Trump, sob a justificativa de promover a "paz e a união", contrasta violentamente com os eventos das últimas 24 horas. Na madrugada deste último sábado (3), tropas militares dos Estados Unidos invadiram a Venezuela e capturaram o presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama Cilia Flores. A operação recebeu o nome de "Absolute Resolve".

Oficialmente, a Casa Branca justificou a ação militar como necessária para "salvar a democracia" e combater o narcotráfico. O governo dos EUA citou os indiciamentos por narcoterrorismo contra o líder venezuelano. Contudo, o discurso oficial colide com declarações pregressas e atuais do próprio Donald Trump, que apontam para interesses econômicos diretos. O presidente afirmou que os EUA iriam "administrar" o país até uma transição, o que gerou críticas globais sobre imperialismo e controle das reservas de petróleo venezuelanas. Em 2023, Trump já havia declarado explicitamente:

"Quando eu saí, a Venezuela estava prestes a colapsar. Nós teríamos tomado conta, teríamos ficado com todo aquele petróleo".

Jimmy Kimmel ridiculariza Trump e Fifa

E foi nesse cenário de tensão internacional que Kimmel subiu ao palco. Após ter seu programa suspenso temporariamente em 2025 por comentários políticos, o comediante não poupou o mandatário. Em seu agradecimento, ele proferiu a frase completa que viralizou instantaneamente:

"Acima de tudo, quero agradecer ao nosso presidente, Donald Jennifer Trump, sem o qual voltaríamos para casa de mãos vazias esta noite. Então, obrigado, Sr. Presidente, por todas as muitas coisas ridículas que você faz a cada dia".

Por fim, o episódio reforça o questionamento sobre o "Prêmio da Paz" inventado pela Fifa. A honraria, entregue semanas antes da ofensiva militar, agora é vista por críticos como um símbolo do alinhamento político de Infantino com líderes controversos, ignorando o contexto real de conflitos armados.