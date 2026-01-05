Flamengo dispensa Isaquias Queiroz e encerra canoagem

Isaquias foi medalhista nas últimas três edições dos Jogos Olímpicos (Rio-2016, Tóquio-2020 e Paris-2024) - (crédito: Alexandre Loureiro/COB)

Canoísta brasilieiro três vezes medalhista olímpico, Isaquiaz Queiroz não é mais atleta do Flamengo. O anúncio de saída aconteceu nesta segunda-feira (5/1), em uma nota oficial. O clube carioca comunicou, também, que está encerrando os projetos de canoagem e do pararemo.

Segundo o anuncio, a decisão está em "consonância com a filosofia rubro-negra de aliar excelência competitiva ao investimento contínuo na formação, no desenvolvimento de atletas e no fortalecimento das modalidades a partir de estruturas permanentes".

Outro fator foi a distância dos atletas da capital fluminense. Nenhum deles treina e nem reside no Rio de Janeiro, o que "inviabiliza a consolidação de um trabalho estruturado de base".

"Atualmente, tanto Isaquias Queiroz como Gabriel Assunção, Mateus dos Santos e Valdenice do Nascimento não residem nem realizam seus treinamentos no Rio de Janeiro. Esse contexto inviabiliza a consolidação de um trabalho estruturado de base e a formação de novos talentos, pilares fundamentais do projeto esportivo do Flamengo e parte essencial do seu DNA histórico", afirma a nota.

Isaquias subiu ao pódio nas últimas três edições de Jogos Olímpicos de Verão (Rio-2016, Tóquio-2020 e Paris-2024). Nos jogos do Rio, tornou-se o primeiro brasileiro a conquistar três medalhas (prata no C1 1000m, bronze no C1 200m e mais uma prata no C2 1000m).

O atleta contava com o apoio do Flamengo em competições nacionais, e o contrato foi renovado em março de 2025, rumo ao ciclo dos Jogos de Los Angeles-2028. Com a também interrupção do pararemo, Michel Pessanha, Gessyca Guerra, Diana Barcellos e Valdenir Junior foram dispensados.







