Morte de Zagallo, único tetra mundial, completa dois anos

Lenda do futebol brasileiro, Zagallo faleceu no Rio de Janeiro, aos 92 anos - (crédito: Foto: Arquivo Nacional / Fundo Correio da Manhã)

A primeira segunda-feira (5/1) de 2026 representa um dia marcante para os brasileiros. Afinal, há exatos dois anos, morria Mário Jorge Lobo Zagallo, um dos maiores nomes do esporte do país.

O "Velho Lobo", como era alcunhado, nascido em Atalaia (AL), faleceu no dia 5/1 de 2024, aos 92 anos, no Rio de Janeiro, devido a falência múltipla de órgãos após uma internação por comorbidades. Assim, deixou saudades no mundo da bola.

Afinal, Zagallo é a única pessoa que conquistou quatro vezes a Copa do Mundo. Duas como jogador: em 1958 e 1962 – as duas primeiras taças da Seleção Brasileira. Depois, venceu como técnico na Copa de 1970, no México, treinando uma das melhores escretes da História do futebol. Por fim, ganhou também em 1994, desta vez como coordenador técnico. Dessa forma, a única conquista brasileira que não envolveu Zagallo foi a última, em 2002.

Antes de ser revelado pelo Flamengo, ele chegou a jogar no America-RJ. Pelo Rubro-Negro, foi tricampeão carioca (1953, 54 e 55). Após a conquista do Mundial de 1958 com a Seleção Brasileira, na Suécia, o Velho Lobo foi para o Botafogo, clube onde se tornou ídolo ao lado de grandes nomes como Nilton Santos, Didi, Amarildo e Garrincha. Pelo Glorioso, conquistou o Campeonato Carioca de 1961 e 62 e o Torneio Rio-São Paulo de 1962 e 64, entre outros títulos.