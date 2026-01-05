West Ham cutuca Flamengo em anúncio de atacante

Taty Castellanos é o novo reforço do West Ham, que brinca com o Flamengo - (crédito: Foto: Divulgação / West Ham)

Ao anunciar a contratação de mais um reforço para a temporada 25/26, nesta segunda-feira (5/1), o West Ham (ING), 18º colocado da Premier League, aproveitou para cutucar o Flamengo. Afinal, o Rubro-Negro tinha o atacante Taty Castellanos como opção para o mercado de transferências.

E, através das redes sociais, o time inglês brincou com o anúncio do argentino ex-Lazio. Mesmo em sua conta oficial, ou seja, em inglês, os Hammers fizeram questão de divulgar um curto texto em português.

"O alvo é dos outros, ele é nosso. Bem-vindo ao West Ham, Taty Castellanos!", diz o comunicado.

Castellanos, aliás, é um dos atletas que constantemente tinha o nome vinculado ao Flamengo. O Rubro-Negro tentou sua contratação, mas sem sucesso. O Palmeiras é outra equipe brasileira que tinha o jogador em sua lista preferencial.

Dessa forma, aos 27 anos, o atacante terá sua primeira oportunidade no futebol inglês. Após excelente passagem no New York City (EUA), ele acertou por empréstimo com o Girona (ESP), em sua primeira chance na Europa. Ao marcar 14 gols em 37 partidas, chamou a atenção da Lazio, que o contratou em 2023/24. Foram 22 gols em 98 aparições, com o jogador saindo no meio da temporada para reforçar o desesperado West Ham.

A equipe londrina surge na modesta 18ª colocação e se vê em crise, já que luta desesperadamente contra o rebaixamento. Atualmente, possui 14 pontos – quatro a menos que o Forest, primeiro time fora do Z-3 inglês.