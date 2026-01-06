Santos garante permanência de joia e resolve crise na base

O Santos conseguiu resolver um problema que afetaria os planos para o seu futuro. Na noite desta segunda-feira (5/1), o presidente do clube, Marcelo Teixeira, conseguiu garantir a permanência de Kauan Basile, de apenas 13 anos. O Alvinegro vê o jogador como a grande promessa de sua base para os próximos anos.
Nos últimos dias, Kauan rompeu com a empresa de Neymar e passou a ser representado pelo Grupo BMG. Com isso, uma possibilidade de deixar o Santos esteve entre os rumores. A família do jogador chegou a visitar o CT do Caju, em Curitiba, e escutou os planos do Athletico para o futuro. Um acordo entre as duas partes esteve muito próximo de acontecer.
Entretanto, a reunião de Teixeira com o pai do jogador, André Ricardo Ferreira, na Vila Belmiro, selou a permanência de Kauan no Peixe. No encontro, o dirigente aproveitou para rever os termos do contrato do garoto.
Com o interesse paranaense, o Santos se manifestou no grupo do Movimento dos Clubes Formadores, alegando não ter a intenção de negociar o jogador. Kauan Basile tem contrato de formação com o Alvinegro até março de 2028.
No ano passado, Kauan estreou no time sub-16 com apenas 13 anos. Além do futuro dentro de campo, o clube enxerga um grande potencial de marketing no garoto. Afinal, o jogador pode reforçar a imagem dos Meninos da Vila ao redor do Brasil e do mundo.