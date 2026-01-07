Cruzeiro avança por Gerson, e jornalista faz alerta sobre negociação: "Risco"

O Cruzeiro avançou nas últimas horas para conseguir a contratação do volante Gerson, ex-Flamengo. Atualmente, o atleta está no Zenit, da Rússia. O empresário André Cury intermediou a negociação e esteve, na tarde desta quarta-feira (7/1), na Toca da Raposa II para passar detalhes. Aliás, falta pouco para o jogador assinar com o clube mineiro. Isso, contudo, gerou um alerta do jornalista Mauro Cezar Pereira, no programa esportivo JP Esportes, da Jovem Pan.

O comunicador acredita ser loucura, sobretudo considerando os valores envolvidos e o histórico de Gerson em não conseguir se firmar em uma equipe e sempre aceitar propostas de fora do Brasil.

"Acho uma loucura isso, quando ele saiu por 25 milhões já foi uma grande venda, ele já bateu duas vezes na Europa, agora na Rússia, Italiano e Francês, e não ficou, com esse histórico. É um investimento de risco, você não sabe o que vai acontecer, ele joga bem, isso é inegável, bom jogador, mas por quanto tempo? Daqui a pouco não quer ficar mais, aparece um time da Arábia Saudita ele quer ir embora. É uma loucura", salientou.

"O Bruno Spindel sabe com quem está lidando. Não é o pai do Gerson. As decisões são do jogador. O pai pode influenciar de alguma forma, mas ele é um adulto. Acho muito dinheiro para um jogador que foi vendido por 25 milhões e não esquenta lugar em lugar nenhum. Enfim, repito, que está negociando conhece bem", completou.

Saída do Flamengo

O meio-campista Gerson deixou o Flamengo em julho de 2025, após o Zenit, da Rússia, pagar integralmente a multa rescisória de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) para garantir sua contratação. O meio-campista, de 28 anos, vivia sua segunda passagem pelo Flamengo e foi um dos jogadores mais importantes do elenco nos últimos anos. Com a saída oficializada logo após a participação do clube no Mundial de Clubes da Fifa 2025, Gerson seguiu sua carreira no futebol europeu.

A transferência de Gerson ao Zenit entrou para a lista das maiores vendas da história do Flamengo, sendo a quarta mais alta, atrás de negociações como Vinícius Júnior para o Real Madrid e Lucas Paquetá para o Milan.

Relembre a carreira de Gerson

Revelado pelas categorias de base do Fluminense, o meio-campista estreou como profissional em 2015 e rapidamente chamou atenção pelo porte físico e pela qualidade técnica. O bom desempenho no clube carioca o levou ao futebol europeu ainda jovem.

Em 2016, Gerson foi negociado com a Roma, da Itália. No entanto, teve poucas oportunidades na equipe principal e acabou sendo emprestado à Fiorentina, onde ganhou maior sequência e experiência no futebol italiano.

De volta ao Brasil, em 2019, o volante foi contratado pelo Flamengo, clube no qual viveu o melhor momento da carreira até então. Com a camisa rubro-negra, foi peça fundamental em conquistas importantes, como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, tornando-se um dos principais nomes do elenco.

Em 2021, Gerson retornou à Europa para defender o Olympique de Marseille, da França. Apesar de bons momentos, não conseguiu repetir o mesmo protagonismo e, em 2023, voltou ao Flamengo para sua segunda passagem pelo clube. Contudo, voltou a sair após uma proposta do Zenit.