Ancelotti diz que só talento não basta para conquistar a Copa do Mundo

Treinador italiano faz um balanço dos primeiros meses no comando e destacou a exigência do torcedor brasileiro pela conquista do sexto Mundial

O italiano Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira - (crédito: - Rafael Ribeiro/CBF)
O italiano Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira - (crédito: - Rafael Ribeiro/CBF)

O técnico Carlo Ancelotti fez, nesta quarta-feira (26), um balanço dos seus seis primeiros meses à frente da seleção brasileira. Na abertura da segunda edição do Summit Academy, promovido pela CBF em um hotel em São Paulo, o treinador analisou sua adaptação ao futebol nacional e ressaltou a intensidade do trabalho no País.

"A vida do treinador no Brasil não é simples, é muito complicada. A exigência é muito alta, mas acredito que tem de ser assim. O estresse pode ser uma coisa positiva e eu sei que vou sofrer pressão para conquistar a Copa do Mundo", disse.

O treinador italiano, inclusive, voltou a destacar que, apesar do talento individual do elenco brasileiro, o sucesso em uma competição mundial depende de um jogo coletivo sólido.

"Só o talento não ganha. Pelé poderia ganhar o Mundial com Tostão e Rivelino. Maradona poderia ganhar o Mundial só… Depois Romário e Bebeto ganharam o Mundial porque tinha muita solidez defensiva. Nosso trabalho é sustentar o talento com o que podemos fazer. Melhorar a preparação física e aspecto mental. Mas também não se ganha sem talento. Quero convocar jogadores que queiram vencer com a camisa da seleção", afirmou.

