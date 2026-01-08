Vini Jr discute com Simeone e vive clima tenso no Real Madrid

Depois das vaias iniciais, parte do público presente passou a gritar o nome do brasileiro. - (crédito: @rafaelribeiro/CBF)

Vini Jr voltou a protagonizar um momento tenso em um jogo contra o Atlético de Madrid. Nesta quinta-feira (8), o atacante se envolveu em uma discussão com Diego Simeone ao deixar o campo aos 35 minutos do segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre o rival, pela semifinal da Supercopa da Espanha, disputada em Jidá, na Arábia Saudita. O técnico argentino provocou o brasileiro ao apontar para a torcida, que o vaiava, dizendo "escuta". Vini respondeu à provocação e acabou recebendo cartão amarelo.

A confusão continuou à beira do gramado. Xabi Alonso foi o primeiro a se aproximar para tentar acalmar o jogador, mas também trocou palavras com Simeone. Membros das duas comissões técnicas intervieram para conter os ânimos, enquanto o zagueiro Antonio Rudiger afastava Vini da discussão. Depois das vaias iniciais, parte do público presente passou a gritar o nome do brasileiro.

O desentendimento entre Vini e Simeone, porém, já havia começado no primeiro tempo. De acordo com a imprensa espanhola, o treinador do Atlético teria feito um comentário provocativo sobre o momento do atacante no clube, mencionando o presidente Florentino Pérez e sugerindo uma possível saída do jogador.

Na entrevista coletiva após a partida, Simeone evitou se aprofundar no assunto e minimizou o episódio, afirmando que situações de campo ficam restritas ao jogo. Já Xabi Alonso foi mais direto e criticou a postura do rival, dizendo que algumas falas ultrapassam os limites do respeito entre profissionais.

Vini Jr atravessa momento delicado no Real Madrid

A situação expõe novamente o momento delicado vivido por Vini Jr no Real Madrid. Nesta temporada, o atacante completou os 90 minutos em apenas 11 partidas e foi titular até o fim em somente quatro dos últimos dez jogos. A insatisfação do camisa 7 ficou evidente pela primeira vez no clássico contra o Barcelona, em 26 de outubro, quando reclamou abertamente ao ser substituído, deixou o campo irritado e foi direto para o vestiário sem cumprimentar o treinador.

Desde então, apesar das tentativas de aproximação, a relação entre jogador e comissão técnica segue distante.

