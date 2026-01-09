Cruzeiro fecha com Gerson na maior contratação do futebol brasileiro

O Cruzeiro está perto de fechar a maior contratação da história do futebol brasileiro. Nesta quinta-feira (8/1), afinal, a negociação com o volante Gerson, do Zenit (RUS), se encaminhou para um desfecho positivo para o clube celeste. Assim, especula-se que a Raposa pague cerca de 30 milhões de euros (R$ 188,6 milhões no câmbio atual) pelo jogador, que ultrapassará Vitor Roque na venda mais cara para um time do Brasil.

As informações são de Fabrizio Romano, jornalista italiano especialista em mercado de transferências. Segundo o repórter, o Cruzeiro pagará 27 milhões de euros (R$ 169,4 milhões) à vista, além de mais 3 milhões de euros (R$ 18,8 milhões) em bônus.

Dessa forma, o Zenit aceitou a proposta, com o empresário Junior Mendoza intermediando o negócio. Marcão, pai de Gerson, também foi importante durante as longas negociações.

