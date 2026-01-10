Com um a menos, Aruc vence Paranoá no retorno ao Candangão

Jogadores do Aruc comemoram o gol da vitória, marcado pelo meia Pom Pom - (crédito: Diller Abreu/FFDF)

O Aruc retornou à elite do Campeonato Candango com vitória por 1 x 0 sobre o Paranoá, nesta sábado (10/1), no Estádio JK. O tradicional clube do Cruzeiro matou 23 anos de saudade da primeira prateleira do futebol do Distrito Federal.

Foi um retorno emocionante para o Aruc. Não bastasse a ansiedade para jogar uma partida entre os principais times da capital federal, a equipe comandada pelo técnico Dedé Rodrigues foi organizada para vencer com um jogador a menos.

O zagueiro e capitão Adam foi expulso aos oito minutos do segundo tempo e quase colocou em xeque o resultado parcial de 1 x 0. Antes da virada para o intervalo, aos 39, o meia Pom Pom se beneficiou do contra-ataque, foi acionado por time e bateu rasteiro de fora da área.

Com um homem a mais, o Paranoá subiu as linhas, aplicou pressão, mas parou no bloqueio defensivo montado pelo time do Cruzeiro. Paranoá e Aruc retornam a campo no próximo fim de semana para a 2ª rodada do Candangão 2026. No sábado (17/1), às 10h, o Aruc recebe o Capital no Rorizão, em Samambaia. Simultaneamente, o Cobra Sucuri visita o Sobradinho no Defelê, na Vila Planalto.

Paranoá e Aruc iniciaram a caminhada no Candangão 2026 em duelo no Estádio JK, no Paranoá (foto: Diller Abreu/FFDF)

Outras duas partidas da 1ª rodada do Candangão foram realizadas na tarde desta sábado. Em casa, no Estádio Serejão, em Taguatinga, o Brasiliense goleou o Brasília por 4 x 0. Wallace Pernambucano, Jackson, Júlio Vítor e Anderson Magrão assinaram a vitória do Jacaré.

No Estádio Abadião, Ceilândia e Sobradinho protagonizaram partida equilibrada. O Leão da Serra saiu na frente com belo gol de falta do meia Pedrinho na reta final do primeiro tempo. Na volta do intervalo, coube a Cabralzinho descontar para o Gato Preto. À noite, no Bezerrão, o Gama derrotou o Real Brasília por 1 x 0, com gol de Felipe Clemente.

Neste domingo (11/1), o vice-campeão Capital recebe o Samambaia no Estádio JK, no Paranoá, no encerramento da 1ª rodada do Campeonato Candango 2026.