Candangão: Sobradinho sai na frente, mas empata com o Ceilândia

Cabralzinho (com a bola) foi o autor do gol de empate - (crédito: Ceilândia E.C./Divulgação)

No duelo entre dois tricampeões do Campeonato Candango, prevaleceu o equilíbrio. Neste sábado (10/1), o Ceilândia recebeu o Sobradinho no Estádio Abadião, mas viu o adversário sair na frente. Entretanto, o Gato Preto teve fôlego para buscar o empate por 1 x 1.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Comandado pelo técnico Adelson de Almeida há mais de 375 jogos, o Ceilândia dominou o primeiro tempo. Teve duas chances claras de gol no primeiro tempo, mas viu o Sobradinho inaugurar o placar antes do intervalo. Aos 41 minutos, o meia Pedrinho chamou a responsabilidade em cobrança de falta pela direita e surpreendeu o goleiro Sucuri: 1 x 0.

O Ceilândia precisava reverter o prejuízo e deu rápida resposta à torcida. Um dos remanescentes da última temporada, Cabralzinho se infiltrou na área, aproveitou bobeira da defesa do Sobradinho e igualou o placar.

O Sobradinho teve a chance de se colocar novamente à frente, em chute de Wilker pela esquerda, defendido por Sucuri. O Ceilândia com bola na trave de Edson Reis.

As duas equipes volta a campo na próximo fim de semana pela 2ª rodada do Campeonato Candango. O Sobradinho recebe o Paranoá, no sábado (17/1), às 10h, no Defelê, na Vila Planalto. No dia seguinte, o Ceilândia visita o Samambaia no Rorizão, às 15h30.

Outras duas partidas agitaram a tarde de Candangão neste sábado. De volta à elite do Distrito Federal após 23 anos, o Aruc teve sangue frio para vencer o Paranoá por 1 x 0, mesmo com um jogador a menos. No Estádio Serejão, em Taguatinga, o Brasiliense goleou o Brasília por 4 x 0. À noite, o Gama bateu o Real Brasília por 1 x 0 no Bezerrão. Neste domingo (11/1), o Capital recebe o Samambaia, às 15h30, no JK.