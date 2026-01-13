Canaã dá as cartas e elimina o Figueirense com vitória de 1 a 0 na Copinha

Time candango fez boa partida e eliminou o Figueirense. Próximo adversário do Vento Forte será o Bragantino - (crédito: Divulgação/Canaã)

O Canaã venceu o Figueirense, por 1 x 0, nesta terça-feira (13/1), em duelo decisivo pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e manteve caminhada viva dentro da competição. O gol de Ruan confirmou superioridade do time candango durante jogo de domínio territorial e pressão contínua, premiando atuação coletiva segura e madura. Na sequência da competição de base, o Vento Forte do Distrito Federal medirá forças com o Bragantino.

A partida reuniu um Figueirense tradicional na base nacional diante de um clube brasiliense em franca ascensão no cenário formativo. O Canaã entrou em campo disposto a manter rotação alta, utilizar amplitude nas pontas e forçar erros da defesa catarinense. O alvinegro tentou controlar espaços e apostar em contra-ataques, porém, encontrou rival com ritmo maior, posse consistente e volume ofensivo suficiente para criar chances em sequência.

Primeiro tempo

O Canaã iniciou a partida mais ligado, circulando bola com paciência e empurrando o Figueirense para dentro da área. A equipe brasiliense encaixou triangulações curtas, pisou no último terço e acumulou finalizações, ainda que nenhuma encontrasse o caminho do gol. O Figueirense pouco conseguiu construir até metade da etapa, limitado por linhas baixas e poucas opções de saída.

O placar abriu aos 31 minutos em jogada individual que mudou o rumo da primeira parte. Vitinho arrancou desde faixa intermediária, eliminou marcadores e encontrou Ruan livre na pequena área. O atacante completou de primeira e colocou o Vento Forte em vantagem. O gol condicionou o restante do período, com o Canaã mantendo controle emocional e o Figueirense sem força para reagir antes do intervalo.

Segundo tempo

A etapa final começou em ritmo acelerado, novamente com o Canaã impondo intensidade e presença ofensiva. Foram três finalizações perigosas logo nos primeiros minutos, sinal claro de continuidade do plano de jogo do técnico Jonathan Gabriel. O Figueirense tentou respirar com posse mais longa e avanço esporádico de laterais, porém, sem força para transformar aproximação em chance concreta.

O Vento Forte quase matou disputa aos 20 minutos, quando Tiaguinho arriscou de fora da área e acertou a trave, em lance que levantou banco e aumentou confiança candanga. A reta final teve novo volume de chegadas do time do Distrito Federal, com infiltrações e cruzamentos que esbarraram na defesa catarinense e na falta de precisão na última bola. A arbitragem encerrou jogo com triunfo justo e vaga garantida na próxima fase.

O Canaã enfrenta, agora, o Bragantino na terceira fase da Copinha, em duelo que promete exigir ainda mais intensidade e eficiência do representante candango dentro da maior competição sub-20 do país. O time do Distrito Federal, no entanto, chega ao duelo com cancha. Em setembro, em turnê por São Paulo, o Vento Forte mediu forças com o Massa Bruta. Apesar da derrota por placar não divulgado (a equipe soltou apenas os autores dos gols), a equipe adquiriu conhecimentos importantes para aplicar em busca de sequência na disputa.