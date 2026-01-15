Acidente com ônibus do Águia de Marabá na volta da Copinha deixa um morto

Time paraense avançou até a segunda fase da Copinha, quando foi eliminado nos pênaltis para o Juventude - (crédito: Gustavo Sousa/Águia de Marabá)

O Águia de Marabá viveu noite trágica nesta terça-feira (13/1), durante o retorno após a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O ônibus que transportava elenco e comissão técnica colidiu com caminhão parado sem sinalização na BR-153, próximo ao município de Crixás do Tocantins. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apura as circunstâncias do acidente. O time paraense avançou até a segunda fase da competição de base, quando foi eliminado nos pênaltis para o Juventude.

A viagem marcava o encerramento do calendário do clube dentro da competição de base. O grupo deixava território paulista e seguia para Marabá, no sudeste do Pará, quando ocorreu impacto frontal. A colisão provocou destruição parcial frontal do veículo e mobilizou socorro de equipes médicas e policiais de Tocantins, além de moradores de comunidades próximas. O clube informou que o elenco se manteve consciente e auxiliou no atendimento imediato aos feridos até chegada do resgate.

O preparador físico Hecton Alves morreu após impacto sofrido no acidente. O técnico Ronan Tyezer recebeu atendimento emergencial e foi encaminhado a hospital da região em estado grave, onde permanece sob cuidados intensivos. Os demais integrantes estão em observação, com avaliação médica contínua. O Águia de Marabá destacou, até o último comunicado, inexistência de atletas com ferimentos severos e reforçou suporte interno às famílias envolvidas.

Em nota oficial, a diretoria do Águia lamentou perda de um membro essencial do futebol de base paraense, classificando momento como de consternação coletiva dentro do clube. A instituição afirmou acompanhar evolução clínica do treinador e prestar apoio psicológico e logístico para atletas, familiares e profissionais impactados pelo acidente. A mensagem também reforçou solidariedade a parentes e colegas de Hecton Alves.

O clube decretou luto oficial e suspendeu as atividades relacionadas ao departamento sub-20. A delegação receberá suporte para concluir deslocamento até Marabá após liberação das autoridades e avaliação de condições de transporte.