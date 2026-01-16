Palmeiras recebe proposta dos Estados Unidos por Facundo Torres

O Palmeiras recebeu proposta do Austin FC (Estados Unidos) por Facundo Torres. O clube norte-americano ofereceu 9,5 milhões de dólares (cerca de R$ 51 milhões na cotação atual) pelo atleta, o que faria dele um "jogador designado", ou seja, fora do teto salarial da MLS (Major League Soccer), a liga do país. As informações são do "The Athletic".
As negociações entre Palmeiras e Austin estão em andamento. Ainda segundo a publicação do "The Athletic", o Orlando City (Estados Unidos), clube que Facundo defendeu antes do Verdão, tem direito a 15% do valor da venda, caso o negócio se concretize.
Facundo Torres chegou ao Palmeiras no início de 2025 por 12 milhões de dólares (cerca de R$ 70 milhões na cotação atual). Logo, caso o negócio com o Austin seja fechado, será por valor menor que o desembolsado pelo Alviverde na compra do atleta.
Ao todo, o uruguaio atuou em 61 partidas, marcou 10 gols e deu cinco assistências. O atacante também é figura recorrente na seleção do seu país, equipe que defendeu em 22 oportunidades, com dois gols marcados e uma assistência. Vale lembrar que Facundo Torres ainda não entrou em campo nesta temporada. Isso porque o jogador sofreu uma lesão muscular durante a pré-temporada e está em recuperação desde então.
Ao término da última temporada, Abel Ferreira declarou que preferia manter Facundo Torres no elenco. O treinador também citou Sosa, jogador que chegou em 2025, durante a mesma fala. A proposta do Austin, no entanto, pode levar o Palmeiras a repensar a permanência do atleta.
