Grêmio avança às quartas e mantém sonho de título inédito da Copinha

Grêmio supera time potiguar e está nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior - (crédito: Foto: Angelo Pieretti / Grêmio FBPA)

O Grêmio segue firme na caminhada rumo ao tão desejado título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta sexta-feira (16), em Votuporanga, o Tricolor Gaúcho atropelou o América-RN por 4 a 1, garantindo vaga nas quartas de final da competição.

Com o resultado, o Imortal se credencia como um dos fortes candidatos ao título da Copinha, o que seria inédito na história do clube. O próximo desafio será contra o vencedor do duelo entre Ceará e XV de Jaú, que se enfrentam em Jaú.

O jogo

Nos primeiros minutos, o domínio foi gremista: posse de bola, pressão ofensiva e chances criadas. Faltava apenas capricho na conclusão. Após a pausa para hidratação, o América-RN conseguiu equilibrar as ações e passou a incomodar no ataque, mas sem transformar as oportunidades em gols. Aos 39 minutos, o placar finalmente foi inaugurado. João Borne aproveitou falha do goleiro Anthony e colocou o Grêmio em vantagem.

Na etapa complementar, o América-RN tentou reagir e buscou o empate, mas quem brilhou foi Pedro Gabriel. O meia acertou um chute potente de fora da área, ampliando para 2 a 0 em um verdadeiro golaço. Pouco depois, Caio descontou para o Mecão, reacendendo a esperança potiguar.

O Tricolor Gaúcho, porém, não se abalou. Com inteligência, aproveitou os espaços deixados pelo adversário e sacramentou a vitória com gols de Vitor Ramon e Adrielson, fechando a conta em 4 a 1.