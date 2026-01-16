Flamengo lança novo uniforme para a temporada de 2026

Flamengo lançou o novo uniforme para a temporada de 2026 - (crédito: Foto: Divulgação / Flamengo)

O Flamengo lançou nesta sexta-feira (16) o novo uniforme principal para a temporada de 2026. Dessa forma, a camisa já está disponível nas versões "Torcedor" e "Autêntica", que tem a mesma tecnologia utilizada pelos atletas em campo, além da opção infantil. Portanto, as versões masculina e feminina custam R$ 449,99, e o modelo infantil sai por R$ 399,99.

A nova primeira camisa mantém o tradicional estilo rubro-negro com listras horizontais. Assim, as mangas e a gola polo sem botão tem a cor preta, criando contraste com o vermelho das três listras da adidas, que aparecem mais grossas nos ombros, uma referência às camisas clássicas da década de 1980, conhecidas pelas faixas largas.

Já na versão de jogo, o escudo e o símbolo da adidas ganham um efeito visual, revelando pequenos urubus conforme o movimento da camisa. Isso, aliás, é um detalhe exclusivo. O kit é completado por calção branco e meiões rubro-negros. O modelo, portanto, pode ser encontrado no site da Adidas e nas lojas oficiais do Flamengo e no e-commerce oficial do clube a partir de R$ 449,99 (modelo adulto).

Além do uniforme, Flamengo e Adidas lançaram uma plataforma convocando rubro-negros a mostrarem que estão em todos os locais do mundo. Dessa forma, o clube e a fornecedora de material esportivo celebram a força da Nação. Dentro da plataforma, os torcedores podem receber benefícios como figurinhas exclusivas e wallpaper quando alcançarem as metas propostas.