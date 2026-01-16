Ganso sofre entorse no tornozelo esquerdo em treino do Fluminense

O Fluminense tem uma notícia nada positiva. Afinal, o meia Paulo Henrique Ganso lesionou o tornozelo esquerdo no treino dessa quinta-feira (15/1), no CT Carlos Castilho. O camisa 10 passou por exame de ressonância, que detectou uma entorse no local. Dessa forma, ele perderá parte da pré-temporada pelo segundo ano consecutivo.

"O meia Paulo Henrique Ganso deixou o campo, na manhã de ontem (15/01), com dores no tornozelo esquerdo e uma ressonância detectou uma entorse no local. O atleta já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho", comunicou o Fluminense.

Após sofrer a entorse no tornozelo esquerdo, Ganso foi encaminhado para o hospital para realizar exames médicos. De acordo com a apuração do Jogada10, o camisa 10 chegou com uma bota ortopédica e precisou de auxílio de muletas para o seu deslocamento. O Fluminense não informou um prazo de recuperação.

Ganso perde parte da pré-temporada pelo segundo ano consecutivo

Paulo Henrique Ganso, de 36 anos, entrou em 2026 com grande expectativa de fazer uma temporada com mais minutagem e tentar repetir o bom desempenho nas temporadas de 2023 e 2024. No ano passado, o meia perdeu a pré-temporada após ser diagnosticado com miocardite, uma inflamação no músculo do coração. Dessa forma, passou por cirurgia e voltou a jogar apenas em abril.

Em 2025, Ganso não teve muitas chances com Renato Gaúcho. Pouco antes da chegada de Zubeldía, 10 sofreu uma lesão muscular grau 2 na panturrilha esquerda, que o tirou dos gramados por dois meses. Portanto, ele voltou a jogar na goleada sobre o São Paulo por 6 a 0, em 27 de novembro. Na ocasião, o treinador atendeu o pedido da torcida, que gritou o nome do jogador.

A cena, aliás, se repetiu na vitória sobre o Bahia, no dia 7 de dezembro, pela última rodada do Brasileirão. O camisa 10 entrou em campo aos 28 minutos da etapa final e marcou aos 30, para a euforia dos tricolores. A vitória foi importante para o Fluminense garantir a vaga direta na Libertadores em 2026.