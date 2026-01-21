Jogadores do City reembolsam torcedores após vexame na Liga dos Campeões

Haaland lamenta derrota do Manchester City diante do Bodo/Glimt na Liga dos Campeões - (crédito: Foto: Divulgação / Man. City)

O Manchester City protagonizou um vexame histórico na Liga dos Campeões. Afinal, o time inglês perdeu para o Bodo/Glimt, da Noruega, por 3 x 1, nesta última terça-feira (20/1), fora de casa, pela sétima rodada da fase classificatória. Após a partida, os jogadores decidiram reembolsar os torcedores presentes na derrota.

Ao todo, 374 torcedores viajaram para acompanhar a partida na Noruega. Dessa forma, o valor total do reembolso será de 9,3 mil libras (aproximadamente R$ 67,5 mil na cotação atual). Em nota assinada pelos capitães Bernardo Silva, Rúben Dias, Rodri e Haaland, os atletas reconheceram o "sacrifício" da torcida.

"Sabemos o sacrifício que nossos torcedores fazem ao viajar pelo mundo para nos apoiar, tanto em casa quanto fora, e jamais daremos isso como garantido. Eles são os melhores torcedores do mundo (…) Cobrir o custo desses ingressos para os torcedores que viajaram para Bodo é o mínimo que podemos fazer", diz um trecho da nota.

Foi a segunda derrota consecutiva do Manchester City, que também perdeu para o rival Manchester United, no último sábado (17/1), pelo Campeonato Inglês. Com o resultado negativo diante do Bodo/Glimt, os Citizens caíram para a quarta colocação com 13 pontos, mas segue com chances de classificação direta às oitavas. Já o time norueguês, por sua vez, venceu pela primeira vez na Liga dos Campeões.