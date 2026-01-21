Corinthians tenta a contratação de Júnior Santos, do Atlético-MG

O Corinthians iniciou conversas com o Atlético-MG para contratar o atacante Júnior Santos, de 31 anos, por empréstimo. A negociação envolve vínculo de um ano, com o clube paulista assumindo integralmente os salários do jogador. As partes também discutem a inclusão de um valor pré-fixado para compra em definitivo ao fim do contrato. As informações foram publicadas inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Corinthians busca reforçar o setor ofensivo com um atleta experiente e avalia o empréstimo como alternativa viável dentro do planejamento financeiro. A diretoria entende que o modelo reduz riscos imediatos e permite análise de desempenho antes de uma possível aquisição definitiva.

Por outro lado, Júnior Santos tem contrato com o Atlético-MG até dezembro de 2028. O clube ainda analisa a liberação temporária. Na última temporada, o atacante enfrentou problemas físicos e participou de 29 partidas, com dois gols e uma assistência.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Júnior Santos demonstrou interesse em defender o Corinthians. O jogador busca maior sequência em campo e vê no clube paulista a chance de ampliar sua participação em jogos oficiais. Ao mesmo tempo, a concorrência no elenco atleticano também influencia a avaliação do jogador sobre uma possível saída.

Val lembrar que Júnior Santos sofreu uma lesão traumática no púbis na última temporada, com ruptura do tendão adutor da coxa direita. O jogador passou por cirurgia e disputou sua última partida em setembro.

A estratégia do Corinthians no mercado

A tentativa do Corinthians de contar com Júnior Santos por empréstimo faz parte dos planos do clube para o mercado nessa temporada. Com dificuldades financeiras, a direção tenta a contratação de atletas que possam desembarcar no Parque São Jorge por empréstimo ou a custo zero. São os casos dos dois reforços já confirmados até o momento, o zagueiro Gabriel Paulista, vindo do Besiktas (Turquia) e do meio-campista Matheus Pereira, vindo do Fortaleza.

Além disso, o Alvinegro já tem dois nomes engatilhados nesta janela, faltando apenas detalhes para os anúncios. São os casos do lateral-direito Pedro Milans, do goleiro João Ricardo e do atacante Kaio César. Alisson, meio-campista do São Paulo e pedido direto do técnico Dorival Júnior, também está na mira do Timão, que não tem conseguido entrar em acordo com o São Paulo, equipe que o jogador defende atualmente.

O lateral Cuiabano, ex-Botafogo e atualmente no Nottingham Forest (Inglaterra), também surgiu como possível reforço do Corinthians, segundo o "Uol. A direção fez uma consulta pelo jogador de 22 anos, mas considera as condições do negócio difíceis. Os ingleses aceitam negociar o jogador, desde que de forma definitiva. O Timão, por outro lado, busca um empréstimo.



