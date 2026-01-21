InícioEsportes
Polícia investiga incêndio em estátua de Cristiano Ronaldo em Portugal

Autor gravou o momento em que ateou fogo na escultura, localizada na entrada do Museu CR7, e publicou o vídeo nas redes sociais; veja

Jovem ateia fogo em estátua do Cristiano Ronaldo, na Ilha da Madeira - (crédito: Foto: Reprodução)
A estátua de Cristiano Ronaldo instalada na área externa do Museu CR7, em Funchal, na Ilha da Madeira, foi incendiada por um jovem que gravou a ação e publicou o vídeo nas redes sociais. Em ação classificada como vandalismo, a Polícia de Segurança Pública iniciou a investigação no entorno de um dos pontos turísticos mais visitados da cidade natal do jogador.

O autor aparece com o rosto pixelizado nas imagens gravadas na entrada do museu dedicado à carreira do atleta. Sem a intenção de esconder-se, o jovem ateia fogo à estátua em tamanho real, tradicionalmente usada por visitante para fotos, de frente para a filmagem. O fogo durou alguns segundos, sem deixar danos estruturais aparentes.

Inaugurado em 2013 e financiado pelo astro, o museu CR7 fica instaurado em Funchal, cidade natal do jogador de 40 anos. O ídolo português ainda não se manifestou publicamente sobre o episódio.

Fogo na estátua de Cristiano Ronaldo

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública da Madeira anunciou o desfecho do caso após identificar o perfil do autor, nomeado como @zaino.tcc.filipe, no Instagram. O autor se apresenta na plataforma como "uma pessoa, um freestyler e um morador local" e anunciou o ato como "o último aviso de Deus".

A polícia afirmou que interceptou o suspeito com a ajuda de informações do público e o encaminhou para receber ajuda psiquiátrica. Segundo uma fonte ouvida pela imprensa portuguesa, o indivíduo "é conhecido no Funchal por situações semelhantes".

"O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública informa que, em decorrência dos fatos ocorridos recentemente nas proximidades da estátua de Cristiano Ronaldo, no Funchal, foi possível chegar com sucesso ao desfecho da situação. (…) Expediu-se um mandado de encaminhamento para a emergência psiquiátrica, prontamente cumprido", afirmou a polícia.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 21/01/2026 14:29
