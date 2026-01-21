Gabriel Jesus completa nove anos de Europa e faz autoanálise: "Realizado"

O atacante Gabriel Jesus celebra um novo marco na carreira nesta quarta-feira (21/1). Há exatos nove anos, o atleta estreava em solo europeu, ao entrar em campo pelo Manchester City no empate por 2 x 2 contra o Tottenham, pela Premier League de 2017. De lá para cá, consolidou-se como um dos principais brasileiros que disputaram a liga e se tornou o segundo maior artilheiro brasileiro da competição, com 77 gols, atrás apenas de Roberto Firmino, que tem 82.



Em números gerais, Jesus também soma marcas expressivas durante o período na Europa, com 124 gols e 59 assistências ao longo de 344 jogos. Tais números representam uma média de aproximadamente 0,53 participações em gols por partida e o credenciaram à disputa de duas edições da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, em 2018 e 2022.



"Eu lembro como se fosse hoje minha chegada ao City. Era muito novo ainda, mas cheio de sonhos e perspectivas. Eu não poderia imaginar chegar onde cheguei, acumulando recordes, tantas conquistas e duas Copas do Mundo. Sou realizado por todo esse período na Europa e por ter convivido com tanta gente boa, com profissionais que me deram suporte de chegar onde eu cheguei; sem esquecer, é claro, primeiramente de Deus, e de todo o suporte da minha família, da minha esposa e, posteriormente, com a chegada dos meus filhos, em que minha vida também se transformou", celebrou o atacante.

Jesus também destacou os principais momentos já vividos na Europa: "Acho que foram muitos momentos marcantes. O primeiro gol, a primeira taça, a primeira convocação para a seleção, que foi consequência do que eu fiz na Europa. Até mesmo as lesões precisam ser lembradas, pois, como já falei diversas vezes, elas me engrandeceram como homem, pai e marido. Me fizeram ver a vida de outra forma, dentro e fora de campo, e espero que elas nunca mais aconteçam. Agora só quero saber, realmente, de recuperar 100% o ritmo e ser mais uma peça na engrenagem do Arsenal, ajudando o clube com novos títulos e conquistas".

Revelado pelo Palmeiras, clube pelo qual disputou 83 jogos, marcou 28 gols e deu nove assistências, Gabriel Jesus conquistou a Copa do Brasil em 2015, meses depois de ser eleito o melhor jogador da Copa São Paulo de Futebol Júnior daquela mesma temporada. No ano seguinte, foi Campeão Brasileiro pouco antes de, a pedido de Pep Guardiola, ser negociado com o Manchester City.

Os primeiros passos no clube alviverde também são destaque para Jesus: "Não poderia deixar de agradecer ao Palmeiras por ter vencido na Europa. Foi um clube que me preparou como atleta e ser humano, me ajudando muito fora das quatro linhas e nos momentos em que mais precisei. Posso dizer que cheguei pronto à Europa, no sentido de vivência de campo, de jogo e de maturidade; sem nunca esquecer das minhas origens e de onde eu vim, porque sem isso eu não teria conquistado tantas coisas neste período de nove anos", afirma.

Durante a passagem pelo City, o camisa 9 foi peça importante em uma das fases mais vitoriosas da história do clube. No período, conquistou quatro títulos da Premier League (2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2021/22), além de duas Supercopas da Inglaterra (2018 e 2019), uma Copa da Inglaterra (2018/19) e quatro Copas da Liga Inglesa (2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21).

Na temporada de 2022/23, transferiu-se para o Arsenal, clube pelo qual soma, até o momento, 108 partidas disputadas, com 29 gols marcados e 18 assistências. Nas últimas três temporadas, o atleta fez parte do plantel que chegou à segunda posição da Premier League nas três oportunidades, oferecendo soluções ofensivas ao treinador Mikel Arteta, e na atual temporada vislumbra a primeira conquista com a equipe londrina, que no momento ocupa a ponta da tabela, sete pontos à frente do Manchester City.

Pelo City, o atacante também fez parte da equipe que chegou ao vice-campeonato nas edições de 2016/17 e 2019/20.



No cenário continental, Gabriel Jesus também construiu números relevantes na Liga dos Campeões. São 26 gols em 53 jogos, com média de 0,49 por partida, desempenho que o coloca como o quinto brasileiro com mais gols na história do principal campeonato da Europa, ao lado de Rodrygo, do Real Madrid.



Pela Seleção Brasileira, o atacante soma 64 jogos, com 19 gols e 13 assistências, alcançando média de 0,50 participações diretas em gols por partida. Além de disputar as Copas do Mundo de 2018 e 2022, também foi campeão da Copa América de 2019, com direito a gol na final, e ainda conquistou o ouro inédito pela Seleção Olímpica nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016.



Na atual temporada, o atacante vem ganhando cada vez mais minutos nos jogos após a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida no início de 2025, e volta a sonhar com a disputa do mundial de 2026 com a experiência adquirida e o bom início neste retorno aos gramados.

No último compromisso do Arsenal pela Champions League, diante da Inter de Milão, na última terça-feira (20/1), o atacante foi peça-chave na vitória dos Gunners por 3 x 1, ao marcar os dois primeiros gols para a equipe londrina.



Para a sequência da temporada, a expectativa é pela conquista de títulos e um possível retorno à seleção nacional. "Acho que um sonho para este ano é viver o presente, dia após dia, e ajudar meus companheiros do Arsenal a lutar pelos títulos da temporada, além, é claro, de voltar à Seleção Brasileira. Tenho isso como meta, de ser convocado e chamado pelo Ancelotti. E isso vai depender, é claro, do que eu fizer neste retorno aos gramados", complementou o atacante.