Fim da novela! Fluminense anuncia a contratação de Savarino

Savarino assina contrato com o Fluminense atÃ© o fim de 2029 - (crédito: Fotos: Lucas MerÃ§on/FFC)

Depois de idas e vindas, o Fluminense anunciou, nesta quinta-feira (22/1), a contratação do meia Jefferson Savarino. O jogador, que pertencia ao Botafogo, esteve no CT Carlos Castilho, realizou os tradicionais exames médicos e assinou contrato até o fim de 2029.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Estou muito feliz. Para mim vai ser muito importante ser eu mesmo aqui dentro do Fluminense, desfrutando dentro do campo, no Maracanã, onde já joguei muitas vezes, mas agora como minha casa. Vai ser muito especial e importante na minha carreira", afirmou o jogador da seleção da Venezuela.

Savarino chegou a ficar concentrado com os ex-companheiros de Botafogo para a partida contra o Volta Redonda, que ocorreu na última quarta-feira (21/1). No entanto, à tarde, mostrou interesse em se transferir para o Fluminense, acertando o novo contrato com o Tricolor.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Aliás, a negociação envolve a troca por outro jogador. O Fluminense cederá o jovem volante Wallace Davi, de apenas 18 anos e que atuou nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, além de uma quantia em dinheiro.

"A expectativa é muito grande. O projeto que o Fluminense me apresentou foi muito bom. Sei dos objetivos que o clube tem para esse ano. Para mim e para todos os meus companheiros vai ser muito importante cumprir todos esses objetivos, buscar os títulos que vamos disputar. Espero que essa temporada seja muito boa para todos nós", disse Savarino, antes de finalizar:

"Eu sou um jogador que gosta de competir muito. Por isso aceitei o projeto do Fluminense. Faço gols, dou assistências, então dentro do campo sempre vou procurar entregar isso. A torcida do Fluminense pode esperar isso de mim, que dentro de campo vou dar sempre o meu melhor".

Problemas financeiros fazem Botafogo liberar Savarino

O Botafogo passa por um momento de recuperação financeira. Com dívidas e um transfer ban para derrubar, o Glorioso tenta arrecadar dinheiro e oxigenar a folha salarial — o que inclui a saída de jogadores de vencimentos altos, como Savarino. Recentemente, Marlon Freitas acertou com o Palmeiras.

Savarino chegou ao Botafogo em 2024. Na época, o Alvinegro pagou cerca de 3 milhões de dólares (R$13 milhões) pela contratação junto ao Real Salt Lake, dos Estados Unidos. Desde então, o jogador se tornou um dos protagonistas do time, sendo peça importante na dobradinha do Brasileirão e Libertadores, em 2024. Ao todo, disputou 103 jogos, com 20 gols marcados e 19 assistências.

Fluminense no mercado

Assim, Savarino torna-se o terceiro reforço do Fluminense para 2026. Anteriormente, o clube das Laranjeiras havia anunciado zagueiro Jemmes e o lateral-esquerdo Guilherme Arana.