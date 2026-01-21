Corinthians anuncia contratação de lateral uruguaio

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira (21/1) o seu terceiro reforço para a temporada. O clube oficializou a chegada do lateral-direito Pedro Milans, de 21 anos. O uruguaio estava livre no mercado desde que deixou o Peñarol, no final do ano, e assinou com o Timão até dezembro de 2029.

O jogador já estava no Brasil desde a semana passada, quando realizou exames médicos e conheceu a estrutura do clube. Milans realiza trabalhos junto com os seus companheiros e está regularizado para estrear, com o contrato publicado no BID. Entretanto, o uruguaio deve demorar um pouco para atuar, pois não entra em campo desde novembro.

O lateral chega para preencher uma das prioridades do clube na janela de transferências, que era a aquisição de um lateral-direito. Pedro Milans será o reserva imediato de Matheuzinho no setor.

No ano passado, o uruguaio atuou em 42 partidas pelo Peñarol. Além disso, o jogador acumula passagens pelas seleções de base da Celeste Olímpica.



