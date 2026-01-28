Inter inicia Brasileirão focado em campanha segura e longe do rebaixamento

Pouco mais de 50 dias após o encerramento positivo da temporada de 2025, o Internacional volta a concentrar suas atenções no Campeonato Brasileiro. Em 2026, no entanto, o principal objetivo do clube é claro: evitar a repetição da campanha anterior, marcada por instabilidade e pelo risco de rebaixamento até a última rodada. O primeiro desafio dessa nova trajetória acontece nesta quarta-feira (28), às 19h, contra o Athletico, no Beira-Rio.
Diante desse cenário, diretoria, comissão técnica e elenco direcionam esforços para romper com a imagem negativa deixada em 2025. Assim, o foco está na construção de uma campanha mais sólida e regular ao longo da competição. Afinal, o 16º lugar na última edição do Brasileirão acendeu o alerta e reacendeu o temor de um segundo descenso à Série B na história do clube.
