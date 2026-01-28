Inter inicia Brasileirão focado em campanha segura e longe do rebaixamento

Apesar das cautelas, o Internacional aposta em exemplos do próprio passado para sustentar o otimismo. Em 1999 e 2002, o time também esteve ameaçado pelo rebaixamento e, posteriormente, respondeu com campanhas mais consistentes. Em 2000, avançou à segunda fase da Copa João Havelange. Já em 2003, na estreia do formato de pontos corridos, ficou a apenas um ponto da classificação para a Libertadores. Além disso, a ausência de favoritismo em 2026 surge como um fator positivo, diferentemente da pressão vivida no ano anterior.

Início de temporada animador

Na última temporada, o Inter iniciou o ano apontado como candidato ao título brasileiro e principal postulante ao Gauchão. Entretanto, a crise financeira, aliada ao desempenho abaixo do esperado, enfraqueceu o elenco. O clube negociou Vitão, principal zagueiro da equipe, com o Flamengo, e buscou reposições no mercado, como o equatoriano Félix Torres. No meio-campo, chegaram Rodrigo Villagra e Paulinho, sendo este último o único reforço com presença provável entre os titulares diante do Athletico.

Dentro de campo, o início de 2026 deixou uma impressão mais animadora. A vitória de virada por 4 a 2 no primeiro grande teste da temporada aumentou a confiança e indicou a assimilação de lições deixadas pelo ano passado. O triunfo, obtido em um Gre-Nal contra outro integrante da Série A, ganhou ainda mais peso pela forma como foi construído.

Mesmo após sair atrás no placar em duas oportunidades, o Internacional manteve postura ofensiva desde o início. Além disso, reagiu com intensidade, marcou três gols em apenas nove minutos na reta final e confirmou o resultado positivo. Nesse contexto, Rafael Borré desponta como símbolo da retomada colorada. Após uma temporada anterior discreta, o centroavante colombiano começou 2026 em alta, marcou dois gols no clássico e soma quatro gols em três partidas, alimentando o otimismo da torcida.