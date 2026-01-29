Real leva gol de goleiro do Benfica e não avança às oitavas da Uefa

Gol do goleiro Trubin, de 24 anos, foi o primeiro da carreira profissional - (crédito: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Recordista de títulos da Uefa Champions League com 15 troféus, o Real Madrid ainda não aprendeu a jogar a primeira fase do principal torneio da Europa desde a reformulação na temporada 2024/2025. Classificam-se ao round entre os 16 melhores os oito primeiros colocados. Na temporada anterior, os Galácticos terminaram em 11º. Na atual edição, começaram a última rodada na 3ª posição, mas a derrota de virada para o Benfica, por 4 x 2, e combinação de resultados derrubaram os merengues para a 9ª colocação.

O duelo entre Benfica e Real Madrid em Lisboa teve de tudo: muita chuva, dois gols de Mbappé, bola rolando até quase 100 minutos devido aos acréscimos e cabeçada certeira do goleiro do Anatoliy Trubin no último ato para decretar 4 x 2 no momento em que os espanhóis se aproximavam do empate. O resultado manteve os portugueses vivos no torneio, com a sobrevida no mata-mata prévio.

O Real Madrid não será o único poderoso no playoff. Atual campeão, o Paris Saint-Germain empatou por 1 x 1 com o Newcastle e terá um mata-mata a mais na campanha de defesa do título. Finalista de duas das últimas quatro edições, a Internazionale venceu o Borussia Dortmund por 2 x 0, mas o resultado a deixou em 10º, duas posições abaixo da zona de classificação. A maior surpresa no G-8 é o Sporting, que derrotou o Athletic Bilbao por 3 x 2, também com gol nos minutos finais.

A Uefa sorteará amanhã os confrontos da fase de 16 avos. As partidas de ida e volta estão agendadas para fevereiro, em 17 e 18 e 24 e 25 de fevereiro. A final do torneio será realizada em 30 de maio, em Budapeste, na Hungria.