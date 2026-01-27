Equipe do Al Ain em registro pré-jogo durante compromisso do campeonato nacional por pontos corridos, em 2025 - (crédito: Divulgação)

Maior campeão dos Emirados Árabes Unidos e, até hoje, primeiro e único do continente a chegar a uma final de Mundial de Clubes, o Al Ain é uma das grandes potências do mundo da bola asiático. Portador de poderio financeiro e dono de um projeto esportivo 14 vezes campeão nacional e duas vezes vencedor da Liga dos Campeões da Ásia, é destino cobiçado por jogadores de vários cantos do globo.

Fundado em 1968, o clube sediado na cidade que leva o mesmo nome construiu uma história de domínio no cenário nacional. A sala de troféus do estádio Hazza bin Zayed é uma das mais recheadas da região. Além das conquistas já citadas, ainda ostenta sete taças da Copa do Presinte; cinco da Supercopa nacinoal; e duas da Copa da Liga.

O aspecto financeiro como principal atrativo e nomes marcantes na história

O que realmente coloca o Al Ain no mapa do futebol global é seu poderio financeiro. A equipe consegue competir em pé de igualdade com outras grandes instituições na hora de contratar, ao oferecer salários atrativos e projetos esportivos ambiciosos. Isso explica por que nomes conhecidos, incluindo de jogadores brasileiros, escolhem o clube como um passo estratégico nas respectivas carreiras.

Alguns exemplos são de nomes conhecidos. O atacante ex-Corinthians, Flamengo e Fluminense, Emerson Sheik, já vestiu a camisa roxa. O lateral esquerdo e meio-campista Michel Bastos é outro exemplo, assim como os ex-atacantes Dodô (ex-São Paulo e Santos) e Rodrigo Mendes (ex-Flamengo e Grêmio).

Outro exemplo marcante é do também homem-gol Caio Lucas. Em 2018, o paulista de Araçatuba ajudou a eliminar o então campeão da Libertadores, River Plate, nas semifinais, ao marcar um gol. Na decisão, o time árabe acabou superado pelo Real Madrid. Em 107 jogos, Caio marcou 42 gols pelo clube.

Mais nomes conhecidos já exerceram a função de treinador. Tite, atual técnico do Cruzeiro e ex-Corinthians e Seleção Brasileira; Hernán Crespo, atualmente na segunda passagem à frente do São Paulo; e Toninho Cerezo, campeão do mundo pelo Tricolor Paulista como jogador.

Na atual temporada, é comandado pelo sérvio Vladan Ivic. Com ele, o time mantém a filosofia de mesclar talentos locais com estrelas internacionais, como o marroquino Soufiane Rahimi, o paraguaio Kaku (ex-Huracán) e o argentino Matías Palacios (ex-Basel (SUI) e San Lorenzo).

Principais conquistas do Al Ain

UAE Pro League: recordista de títulos do campeonato nacional, com 14 troféus.

President's Cup: sete vezes campeão da principal copa do país.

AFC Champions League: bicampeão do maior torneio de clubes da Ásia (2003 e 2024), garantindo vaga no Mundial de Clubes da FIFA. O clube também foi vice-campeão em outras duas ocasiões.

