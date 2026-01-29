Palmeiras e América-MEX iniciam troca de documentos por Raphael Veiga

Raphael Veiga está cada vez mais perto de encerrar o ciclo no Palmeiras. As tratativas entre a diretoria alviverde e o América do México avançaram nos últimos dias e a operação já entrou na fase de troca de documentos. Apesar do progresso, o negócio ainda não foi formalizado, já que não houve assinatura.

O modelo definido para a transferência prevê, inicialmente, um empréstimo do meia ao clube mexicano. No entanto, o contrato inclui metas esportivas que, se atingidas, tornam a compra obrigatória. Internamente, a avaliação é de que os objetivos estipulados são acessíveis, o que deixa o acordo próximo de se tornar definitivo ao longo do vínculo.

Veiga já deu o aval para que seu empresário e o Palmeiras sigam com as negociações. Ciente da proposta apresentada ao seu estafe, o camisa 23 vê com bons olhos a possibilidade de atuar fora do Brasil. Além disso, considera a mudança uma oportunidade de realizar uma última grande transferência na carreira.

Aos 30 anos, o meia entende que o mercado europeu se tornou mais restrito, especialmente em função da idade. Nesse cenário, o futebol mexicano aparece como alternativa atrativa e competitiva. Em 2025, Veiga chegou a receber uma oferta do Al Ettifaq, da Arábia Saudita, mas optou por recusá-la prontamente.

Palmeiras vem negociando seus ídolos recentes

Do lado do Palmeiras, a postura tem sido de abertura para negociações quando há interesse do jogador em buscar novos rumos. Nos últimos anos, o clube adotou essa linha em casos de atletas identificados com a história recente do Verdão, como Weverton, Marcos Rocha, Mayke e Dudu. A diferença, no caso de Veiga, é que uma eventual saída deve render retorno financeiro aos cofres do clube.

Ídolo da era mais vitoriosa do Palmeiras, Raphael Veiga pode, portanto, estar vivendo seus últimos momentos com a camisa alviverde. A expectativa é que, caso não haja entraves na documentação, a negociação tenha desfecho nos próximos dias.