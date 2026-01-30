Mano Menezes se apresenta ao público peruano

Além de uma declaração em tom crítico sobre Neymar e Seleção Brasileira, a entrevista coletiva de Mano Menezes como novo técnico da seleção peruana teve outros temas tratados nesta quinta-feira (29).

De início, o treinador que teve seu último trabalho no Grêmio fez questão de rememorar a relação antiga entre o posto e profissionais brasileiros. A saber, Mano é o sétimo técnico do Brasil que ocupa o cargo, sendo precedido por Jayme de Almeida (1962), José Gomes Nogueira (1962), Didí (1969 a 1970), Tim (1981), Pepe (1990) e Paulo Autuori (2003 a 2005).

Além desse vínculo, Mano Menezes pontuou que o objetivo principal de seu trabalho é a "retomada do protagonismo" que entende ser possível por parte do selecionado inca:

"Muitos treinadores brasileiros estiveram aqui e tiveram muito sucesso. Sabemos que os últimos anos não foram tão brilhantes em termos de resultados, mas estamos aqui porque acreditamos que podemos fazer algo para retomar esse caminho, para que o Peru seja protagonista e dispute as competições com a esperança de vencer. Acho que esse é o papel principal de uma comissão técnica, de um treinador."

Em relação ao estilo de jogo pretendido, o técnico preferiu não fazer maiores ponderações, alegando que nem sempre o conceito inicialmente pensado se mostra eficiência no lado prático:"Fala-se muito sobre o estilo de jogo. Quando chegamos a um lugar, procuramos jogadores para colocar em prática esse estilo de jogo na seleção. Mas, quando iniciamos o trabalho, algumas ideias se reafirmam e outras não. E, a partir daí, começa-se a estabelecer um conceito de jogo."

Contudo, referente a um grupo de atletas que já observa de maneira detalhada, Mano Menezes deu uma pista considerável. Isso porque, além de citar nominalmente alguns atletas, comentou diretamente sobre o amistoso mais recente do Peru, contra a Bolívia, vencido pela Blanquirroja por 2 a 0.

"Assistimos ao último jogo (amistoso) contra a Bolívia, onde havia um número maior de jogadores jovens presentes. Vamos partir daí. A referência dos outros jogadores temos das Eliminatórias, porque assistimos a todos os jogos como treinador. Conhecemos os principais jogadores do Peru. Já trabalhamos com alguns, como Paolo Guerrero. Já vimos (Christian) Cueva. E no Grêmio, recentemente, o Erick Noriega, zagueiro com alguns bons jogos. Depois, teve uma pequena lesão e ficou fora por um tempo", detalhou.