Corinthians roda elenco e chega com força total para decisão da Supercopa

O Corinthians, utilizando uma estratégia que deu certo na temporada passada, chegará à decisão da Supercopa Rei com força máxima. O confronto contra o Flamengo, marcado para domingo (1º/2), às 16h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, é tratado internamente como prioridade absoluta no Timão.

Contudo, dante de um calendário apertado e da impossibilidade de realizar uma pré-temporada tradicional, a comissão técnica liderada por Dorival Júnior adotou um planejamento específico desde o retorno das férias. A ideia é rodar o elenco, equilibrar a minutagem entre os atletas e minimizar o risco de lesões neste início de ano.

Após a derrota para o Bahia, Dorival explicou a cautela adotada pelo clube ao longo das primeiras partidas da temporada.

"Não tivemos tempo de preparação, temos que ter todo o cuidado possível. Dentro de todos os jogos que fizemos, nós nos preocupamos muito com tudo isso. Nenhum dos jogadores jogou três partidas seguidas, vamos tentar colocar o que temos de melhor em campo no domingo. Estamos nos preparando para termos os jogadores descansados para um jogo de grande importância", afirmou o treinador.

Corinthians roda seu elenco antes da final

Em 27 dias de trabalho desde o fim das férias, o Corinthians disputou seis partidas e conseguiu utilizar todos os jogadores de linha do elenco, distribuindo de forma equilibrada os minutos entre titulares e reservas. Apenas o lateral-direito Matheuzinho e o meia Breno Bidon estiveram presentes em todos os jogos, mas sem ultrapassar a marca de 500 minutos em campo.

A principal exceção é Hugo Souza. Titular absoluto, o goleiro atuou em todos os 590 minutos disputados pelo Timão em 2026, sem que Dorival testasse Felipe Longo, Kauê ou Matheus Donelli.

O controle de carga refletiu diretamente no departamento médico. Afinal, até o momento, apenas o zagueiro Cacá apresentou um problema físico, com um estiramento no músculo oblíquo interno do lado esquerdo. Já o meia Rodrigo Garro passou por cirurgia no punho esquerdo, procedimento sem relação com desgaste físico, e está novamente à disposição da comissão técnica.

Assim, com o elenco praticamente completo, o Corinthians enxerga a Supercopa Rei como uma oportunidade de reafirmação no cenário nacional. Aliás, nos bastidores do CT Joaquim Grava, o duelo contra o Flamengo é tratado como um teste de força e protagonismo. Especialmente pelo peso do adversário e pela visibilidade da decisão.