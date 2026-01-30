Mirassol vira sobre o Vasco e mantém tabu na estreia do Brasileirão

O Mirassol manteve a escrita e venceu o Vasco novamente. Na estreia do Campeonato Brasileiro de 2026, a equipe paulista bateu o Cruz-Maltino por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (29), no Estádio José Maria de Campos Maia. Philippe Coutinho marcou para os visitantes, mas um gol contra de Carlos Cuesta e um chute desviado de Eduardo garantiram os três pontos para os donos da casa. Com o resultado, o Leão assume a terceira colocação provisória, enquanto o Vasco larga na zona inferior da tabela, em 13º lugar.
O jogo
A partida começou intensa no interior paulsta. O Vasco abriu o placar aos 20 minutos com Philippe Coutinho. Puma Rodríguez cruzou na medida e o camisa 10 cabeceou firme, mas chocou a cabeça com o zagueiro João Victor no lance. A bola tocou no travessão antes de entrar. Os médicos atenderam os atletas prontamente e ambos voltaram ao jogo usando toucas de proteção. O Mirassol reagiu rápido. Aos 31 minutos, Renato Marques ganhou disputa pelo alto e a bola desviou no zagueiro Carlos Cuesta antes de morrer no fundo das redes de Léo Jardim.
Erro fatal do Vasco e virada do Mirassol
Na etapa final, os erros defensivos custaram caro ao time carioca. Aos 8 minutos, Lucas Piton errou a saída de bola na entrada da área e entregou o presente para Alesson. O atacante serviu Eduardo, que invadiu a área e chutou. A bola desviou em Thiago Mendes e enganou o goleiro Léo Jardim: 2 a 1 para o Mirassol. O Vasco sentiu o golpe e teve dificuldades para criar jogadas claras na sequência imediata ao gol.
O técnico Fernando Diniz mexeu no time e lançou jovens como GB e Matheus França. O Vasco pressionou nos minutos finais na base do "abafa". Andrés Gómez e Andrey Fernandes obrigaram o goleiro Walter a fazer duas grandes defesas nos acréscimos. Houve até com desvios na zaga que quase traíram o arqueiro. Por fim, apesar da insistência, o Mirassol segurou a vitória e confirmou o terceiro triunfo em três jogos na história do confronto.
MIRASSOL 2X1 VASCO
Campeonato Brasileiro 2026 – 1ª rodada
Data e horário: 29/1/2026 (quarta-feira), às 20h
Local: Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), Mirassol (SP)
Gols: Coutinho, 20’/1ºT (0-1); Carlos Cuesta (contra), 31’/1ºT (1-1); Eduardo, 8’/2ºT (2-1)
MIRASSOL: Walter; Igor F., João Victor, Willian Machado e Reinaldo (Luiz Otávio, 39’/2ºT); Neto Moura (Aldo Filho, 22’/2ºT), Yuri Lara e Eduardo (Everton Galdino, 17’/2ºT); Negueba, Alesson (Galeano, 22’/2ºT) e Renato Marques (Nathan Fogaça, 16’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes
VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (João Vitor, 28’/2ºT); Barros (GB, 34’/2ºT), Thiago Mendes e Coutinho; Rojas (Matheus França, 22’/2ºT), Nuno Moreira (Andrey Fernandes, 22’/2ºT) e Andrés Gómez. Técnico: Fernando Diniz
Árbitro: Pierry Dias dos Santos
Assistentes: Gustavo Mota Correia e Carlos Henrique Cardoso de Souza
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
Cartões amarelos: Nuno Moreira (1ºT*), Nathan Fogaça (MIR)
Cartões vermelhos: Não houve
