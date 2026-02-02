Paquetá relembra julgamento e fala de polivalência

Durante sua apresentação no Flamengo, o meia Lucas Paquetá abordou diversos temas da carreira. Além de falar sobre o retorno ao Fla, o gol perdido contra o Corinthians em sua estreia, e sobre seus sonhos, o craque também abriu o jogo sobre seu julgamento.

Em um dos momentos mais tensos de sua carreira, o camisa 20 foi absolvido de acusação de envolvimento com apostas, em julho de 2025. Na ocasião, ele corria risco até mesmo de ser banido do futebol. Paquetá relembrou que o namoro com o Flamengo começou exatamente nesta época, aliás.

"Eu acho que todo mundo acompanhou tudo que eu vivi, parcialmente, cada um com suas conclusões, mas como eu disse numa entrevista, durante todo o processo, do julgamento, de tudo o que aconteceu, eu tive possibilidade de voltar ao Flamengo e eu quis permanecer e me resolver, e isso foi feito. Fico muito feliz de ter provado a minha inocência, de ter podido contar um pouco para as pessoas que estavam me acusando lá, quem eu sou, como eu sou, como eu vivo, e isso foi suficiente, e graças a Deus eu pude voltar a jogar futebol sem ter esse peso", celebrou Paquetá.

"Algumas coisas me incomodavam", diz craque do Flamengo

Ele seguiu na longa resposta, afirmando que passar por tal situação o feliz reavaliar coisas em sua vida. Não à toa, poucos meses depois, retornou ao Flamengo, clube que o revelou para o futebol.

"E eu achei que eu pudesse continuar dali para frente, mas eu percebi que algumas coisas ainda me incomodavam. Eu enfrentava algumas situações que eu achava que eu não precisava mais enfrentar. Eu sempre tive o apoio do Flamengo, da nação que sempre me acolheu, e eu falei: "Cara, é isso que eu quero para mim agora, não me importo mais esportivamente se eu vou jogar num time que vai jogar Champions League, ou se eu vou ganhar financeiramente mais dinheiro. O que eu quero agora é as pessoas que me acolham, eu quero esse carinho, eu quero voltar para casa". Foi uma decisão conjunta da minha esposa, que também entendeu que era a hora de a gente voltar. Fico muito feliz de poder estar hoje onde eu queria estar", afirmou.

Polivalência

Por fim, Paquetá citou sua polivalência em campo. O jogador de 28 anos admitiu que atuar em mais de uma posição o faz ter "vantagem". Ele revelou conversas com o técnico Filipe Luís sobre suas funções, mas não adiantou seu setor preferido do gramado.

"Acho que essa é uma pergunta que eu recebo durante toda a minha carreira e eu vou dar a resposta que eu sempre dou, porque a verdade eu gosto de estar no campo, eu gosto de estar ajudando meus companheiros. Fazer mais de uma função me torna privilegiado e talvez até com uma certa vantagem de estar dentro de campo. Conversei com o Filipe (Luís) muito sobre tudo isso e deixei claro que eu estou à disposição para ajudar, então fica a critério dele onde me utilizar e eu vou estar satisfeito em poder ajudar no Flamengo", encerrou.



