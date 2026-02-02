Vasco se acerta com Nottingham Forest e fecha com Cuiabano por empréstimo

Expectativa no Vasco é de que Cuiabano assuma a titularidade na lateral esquerda do Vasco - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo.)

Após longo período de negociação, o Vasco acertou a contratação do lateral-esquerdo Cuiabano junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Os clubes chegaram a um consenso por um empréstimo e o Cruz-Maltino pagará 1 milhão de euros (pouco mais de R$ 6 milhões na cotação atual) para contar com o jogador, de 22 anos, na atual temporada.

Ele ainda aguarda a liberação do clube inglês para viajar ao Brasil, mas o retorno ao seu país natal deve ocorrer nos próximos dias. Inclusive, o vínculo possui uma opção de compra ao fim do período de empréstimo estipulada em 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões na cotação atual). As informações são do jornalista Venê Casagrande e confirmadas pelo Jogada10. Inclusive, o Gigante da Colina teve desfecho positivo nas tratativas, no último dia em que a janela de transferências esteve aberta na Inglaterra, nesta segunda-feira (02/02).



Etapas da negociação entre Vasco e Nottingham Forest

A contratação do lateral-esquerdo era uma prioridade para o Cruz-Maltino, que almejava qualificar o elenco e pela má fase que o seu atual titular, Lucas Piton, vive. Inclusive, o Jogada10 apurou que ter mais alternativas na posição era também uma exigência do Nottingham Forest. A propósito, pela dificuldade em atingir um desfecho positivo nessa missão, o clube inglês demonstrava certo desespero.

Em contrapartida, o clube anunciou que chegou a um acordo com o Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, pelo lateral-esquerdo Luca Netz, de 22 anos. Desta forma, o sucesso obtido em preencher a lacuna no elenco destravou as tratativas com o Vasco por Cuiabano. Desde o começo das conversas, o lateral-esquerdo expôs o seu desejo em retornar ao Brasil.

Além disso, pelo menos três clubes da elite do futebol brasileiro sinalizaram que gostariam de contar com o lateral-esquerdo no elenco. Anteriormente, Botafogo, Cruzeiro e Corinthians chegaram a sondar a possibilidade.

Cuiabano chegou efetivamente ao Nottingham Forest na última janela de transferências, mas, na verdade, a conclusão da transferência ocorreu em setembro do ano passado. Inicialmente, o jogador, de 22 anos, passou a integrar a equipe sub-20 do clube inglês e atuou em duas oportunidades.