Neymar volta a treinar com bola no Santos, mas ainda é dúvida para clássico

Neymar treinou com o elenco do Santos nesta segunda-feira (2/2) e foi a grande novidade da reapresentação da equipe antes do clássico contra o São Paulo. O jogador realizou atividades com bola no gramado do CT Rei Pelé enquanto segue o processo de transição física após cirurgia no joelho esquerdo.
Apesar da participação no treino, o camisa 10 ainda não tem presença confirmada na partida desta quarta-feira (4/2). Isso porque o retorno de Neymar às atividades em campo faz parte do cronograma de recuperação do jogador, estabelecido pelo Departamento Médico e a Comissão Técnica do Peixe.
Por outro lado, Tiquinho Soares se recuperou de um edema na panturrilha esquerda, problema que o afastou do início da temporada. O atacante também participou das atividades desta segunda-feira e volta a ser opção para o técnico Juan Pablo Vojvoda. Além disso, Thaciano deu início à transição física no gramado do CT Rei Pelé. O meia-atacante se recupera de um edema no músculo posterior da coxa direita, sofrido no clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista.
Santos também tem desfalques
Em contrapartida, Vojvoda não contará com Willian Arão e Gustavo Henrique. O primeiro passou por cirurgia para retirada de cálculo renal e permanece afastado das atividades físicas por pelo menos mais uma semana. Gustavo Henrique, por sua vez, trata lesão no músculo adutor da coxa direita.
Durante o treino, jogadores que atuaram no último clássico e atletas com maior desgaste realizaram atividades internas na academia. Os demais treinaram no gramado, com exercícios físicos, finalizações e trabalhos táticos. Vojvoda deve definir a equipe titular no treino da tarde desta terça-feira.
O Santos recebe o São Paulo nesta quarta-feira (4/2), às 20h (de Brasília), pela segunda rodada do Brasileirão. O Peixe acabou derrotado pela Chapecoense por 4 x 2 na estreia da competição.
