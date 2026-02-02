Al-Hilal anuncia Benzema no último dia da janela saudita

No último dia da janela de transferências, nesta segunda-feira (2/2), o Al Hilal confirmou a contratação de Karim Benzema, encerrando uma das negociações mais impactantes do mercado saudita. Ao mesmo tempo, o Al-Ittihad anunciou a rescisão de contrato com o atacante francês, vencedor da Bola de Ouro em 2022. A saída foi motivada por conflitos internos, que teriam começado após uma proposta de renovação considerada ofensiva pelo jogador.

Aos 38 anos, Benzema deixa o Al-Ittihad após dois anos e meio no clube, período em que conquistou o título do Campeonato Saudita na última temporada. Agora, ele passa a defender o Al Hilal, líder da liga.

A transferência também reflete mudanças no cenário do futebol saudita e está ligada, indiretamente, a Cristiano Ronaldo. O português teria se recusado a atuar pelo Al-Nassr em protesto contra o menor volume de investimentos recebidos por seu clube em comparação ao Al-Hilal.

Com a saída de Benzema, o Al Ittihad, comandado por Sérgio Conceição e atualmente na sexta colocação do Campeonato Saudita, perde sua principal referência ofensiva. Isto porque o francês era o artilheiro da equipe na temporada, com 16 gols marcados.