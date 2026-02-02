Palmeiras rompe contrato com a Fictor após pedido de recuperação judicial

Palmeiras estampava marca da Fictor no uniforme desde março de 2025. Clube se apoiou no pedido de recuperação judicial da empresa para rescindir o contrato - (crédito: Divulgação/Palmeiras)

O Palmeiras oficializou, na noite desta segunda-feira (2/2), a rescisão do contrato de patrocínio com a Fictor após o grupo empresarial entrar em recuperação judicial. A decisão foi comunicada após análise interna realizada pelo clube alviverde e encerra, de forma antecipada, um acordo firmado para ampliar as receitas do clube em diferentes frentes do futebol alviverde. A entidade financeira acumulou débitos ao se envolver no caso do Banco Master.

Assinado em 26 de março de 2025, o contrato previa duração inicial de três temporadas, com aporte no valor de R$ 30 milhões por ano. O montante era composto por R$ 25 milhões fixos, além de até R$ 5 milhões atrelados ao cumprimento de metas esportivas, como a conquista de títulos por parte do Palmeiras, e comerciais. O vínculo ainda continha cláusula para renovação automática por mais uma temporada.

A Fictor estampava as costas dos uniformes das equipes masculina e feminina do Palmeiras. No futebol de base, o grupo assumia papel ainda mais relevante ao figurar como patrocinador máster do time Sub-20, cenário ligado à impossibilidade legal de exposição de casas de apostas em categorias não profissionais, caso da Sportingbet, patrocinadora principal do elenco masculino.

A parceria fazia parte da estratégia do clube para diversificar receitas sem comprometer contratos centrais do time principal. Com a ruptura, o Palmeiras passa a buscar alternativas para recompor os espaços comerciais deixados pela empresa.

Crise bilionária

O pedido de recuperação judicial da Fictor envolve uma dívida estimada em cerca de R$ 4 bilhões. O grupo ganhou notoriedade nacional ao se tornar personagem central na polêmica relacionada ao Banco Master. Em novembro, um dos sócios da empresa liderou um consórcio interessado na aquisição da instituição financeira. O processo, porém, acabou suspenso após o Banco Central anunciar a liquidação extrajudicial do banco, fato responsável por ampliar a instabilidade financeira do grupo e afetar contratos em diferentes setores, inclusive no esporte.

Em comunicado divulgado à imprensa, o Palmeiras confirmou o encerramento do vínculo com base em cláusulas contratuais específicas. “A Sociedade Esportiva Palmeiras informa a rescisão do contrato de patrocínio com a Fictor, em razão de inadimplemento contratual e do pedido de recuperação judicial realizado pelo grupo, conforme previsto no acordo pactuado entre as partes em março de 2025. O clube estuda as providências legais cabíveis para o recebimento dos valores devidos pela Fictor”, informou.