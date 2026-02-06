CBF pode reduzir o número de times rebaixados no Brasileirão

A CBF pretende abrir um novo debate que pode alterar o formato do Campeonato Brasileiro. Segundo informações do portal GE, a entidade já comunicou oficialmente os clubes da Série B sobre a possibilidade de reduzir o número de clubes rebaixados e promovidos.

A discussão, embora não seja inédita, volta a ganhar força nos bastidores. Nos últimos anos, presidentes de clubes da Série A já haviam defendido mudanças no modelo atual. Agora, sob a gestão de Samir Xaud, eleito presidente da CBF em maio do ano passado, a entidade sinaliza que pretende aprofundar o debate e levá-lo oficialmente à mesa de negociações.

Entre as propostas, a principal prevê a redução de quatro para três clubes rebaixados na Série A. Portanto, como consequência direta, apenas três equipes da Série B passariam a conquistar o acesso à elite. Na quinta-feira (5), ficou decidido que a Série B deste ano terá um playoff para definir duas vagas de acesso. O formato vigente está em funcionamento desde 2004, quando o futebol brasileiro passou a adotar quatro rebaixamentos por temporada.

A CBF também pretende debater o uso de gramados sintéticos, ponto de discordância entre muitos clubes, e o limite de estrangeiros por partida. Atualmente, até nove jogadores podem ser relacionados. Alguns dirigentes alegam que esta prática prejudica a formação de jovens atletas brasileiros.