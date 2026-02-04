Copa da França: Endrick marca golaço em vitória do Lyon; assista

O Lyon está nas quartas de final da Copa da França. Nesta quarta-feira (4/2), Endrick brilhou para ajudar o time a despachar o Lavallois, vice-lanterna da Ligue 2, por 2 x 0, no Parc Olympique Lyonnais. Assim, Les Gones mantêm-se vivos na luta pelo hexacampeonato da principal copa do país. Afonso Moreira, no último lance da partida, resolveu a parada.

Endrick começa mal, mas decide pelo Lyon

A primeira etapa dava mostras de que o jogo seria fácil para os donos da casa. Afinal, foram sete chutes contra o adversário, com direito a bola na trave e finalizações perigosas. O Laval, no entanto, se segurava como dava. Além disso, buscava contra-ataques, com um deles quase saindo gol, não fosse o goleiro Descamps. Endrick não aparecia em dia inspirado, aliás.

Na etapa final, o jogador até levou amarelo, e o Lyon não conseguia criar chances. Os pontas Karabec e Sulc insistiam em inversões de jogadas e cruzamentos, mas seus pés não estavam calibrados. Não à toa, Paulo Fonseca tirou Karabec, promovendo a entrada de Afonso Moreira. Assim, a equipe melhorou, ainda que sem criar chances claras. No entanto, Endrick tirou um coelho da cartola para tirar o Lyon do "medo" de levar para os pênaltis.

O craque, afinal, recebeu de Sulc e, da meia-lua, deu caneta em Bianda e soltou um canudo para marcar um verdadeiro golaço no Parc OL, já aos 35' da etapa complementar. Dessa forma, ele chega a cinco gols em cinco jogos com a camisa do time heptacampeão francês. Este gol foi o suficiente para a torcida respirar aliviada. No fim, em contra-ataque fulminante, o próprio Afonso Moreira faria o segundo, já no último lance, confirmando a vaga às quartas de final da Copa da França.

Próximos passos

Em quarto na Ligue 1, o Lyon volta a campo para a liga francesa já neste sábado (7/2). É quando enfrenta, fora de casa, o Nantes, pela 21ª rodada – a quarta do returno. Por lá, a briga do time do técnico Paulo Fonseca é por vaga na Champions League 26/27, destinada apenas aos três primeiros colocados.

Já o Lavallois volta-se para a Segundona da França. Por lá, o time surge na vice-lanterna, com apenas 16 pontos – quatro a menos que o Nancy, primeiro time fora do Z-3. A equipe também volta a campo no sábado, quando visita o Le Mans, terceiro colocado.



